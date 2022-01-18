50 بالمائة تخفيضات على تسعيرة “بي سي آر” لمستخدمي التربية

رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لـ"الشروق":

أقرت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، تخفيضات على تسعيرة الفحص الخاصة بفيروس كورونا وعلى كافة الأشعة، لفائدة مستخدمي القطاع وعائلاتهم تصل إلى 50 بالمائة، وذلك بالمخابر الطبية المتعاقد معها في ظل ارتفاع منحى الإصابات المؤكدة وسط المستخدمين عموما والتلاميذ.

قال رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية حمادوش عبد القادر، لـ”الشروق”، “أنه إثر تسجيل ارتفاع في منحى الإصابات المؤكدة وسط مستخدمي التربية والتلاميذ خاصة “بالطور الابتدائي”، فإن اللجنة أتمت عمليات التعاقد مع العيادات الخاصة وسيتم التكفل بفحوصات اختبار الكشف عن الفيروس والأشعة”، بنسبة 50 بالمائة للمستخدمين وعائلاتهم والأشخاص المتكفل بهم، وفي حال اللجوء إلى عيادة خاصة غير متعاقد معها فالمريض مطالب بدفع سعر الفحص الطبي كاملا، على أن يقوم بالتقرب مباشرة من اللجنة الوطنية أو اللجان الولائية للحصول على تعويض بنسبة 50 بالمائة.

وقال بأن هذه الإجراءات، تدخل في إطار التكفل بمستخدمي القطاع من الناحية الصحية، من خلال منحهم يد العون والمساعدة إلى غاية تخطي الأزمة الصحية بأقل الخسائر.

من جهتها، أقرت مخابر للتحاليل الطبية الخاصة، تخفيضات على أسعار الفحص الخاصة بفيروس كورونا، تصل إلى قرابة 27 بالمائة للتلاميذ، إذ يدفع ولي التلميذ 800 دينار عوض 3 آلاف دينار وهو سعر اختبار الكشف عن طريق تحليل “المضادات الجينية”.