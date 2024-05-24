50 بالمائة من أصحاب المشاريع تحصلوا على العقار الصناعي

مدير الوكالة الوطنية للاستثمار عمر ركاش

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الإستثمار، عمر ركاش، على حصول “حوالي 50 % من القرارات المؤقتة الممنوحة لأصحاب المشاريع الاستثمارية، قد تم تحويلها الى قرارات نهائية ومنح اصحابها لعقود الامتياز”.

وخلال يوم إعلامي نظمته الوكالة، تحت عنوان “”ترقية التمويل عبر راس المال الاستثماري، كشف ركاش، عن تسجيل ما يناهز 7.230 مشروعا إستثماريا مصرحا به بقيمة إجمالية تقدر بـ 3.340 مليار دينار، الى غاية 18 ماي الجاري، مضيفا بأن 85 % من هاته المشاريع، تخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

و في معرض حديثه عن طبيعة الاستثمارات المسجلة، قال المتحدّث، إن 65 % من المؤسسات المسجلة، قد صرحت بمبلغ استثماري يقل عن 150 مليون دج، مؤكدا على اهمية تمويل هذا النوع من المؤسسات عبر اليات”بديلة” سيما راس المال الاستثماري.

وحول إمكانية استفادة هذه المؤسسات من العقار الصناعي، أشار المدير العام للوكالة، الى أن منصة المستثمر كانت مفتوحة بشكل متواصل، مضيفا بأن “الأوعية العقارية المهيأة يتم إقتراحها عندما تصبح متاحة”.