المهلة تنتهي السبت ومطالب بالتمديد

أكد الديوان الوطني للحج والعمرة انتهاء 8000 حاج من التسجيلات الإدارية إلى غاية الخميس، في حين كشفت النقابة الوطنية للوكالات السياحية أن 50 بالمائة من الحجاج تخلفوا عن التسجيلات، إلى غاية مساء الجمعة، بسبب ارتفاع تكلفة الشعيرة التي جعلت أغلب الفائزين في القرعة يتأخرون عن الدفع، ومنهم من شرع في رحلة تأمين الأموال والاقتراض للتمكن من زيارة البقاع المقدسة.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الفيدرالية، نذير بلحاج، في تصريح لـ”الشروق” أن ديوان الحج سيتوجه لتمديد آجال التسجيلات الإدارية التي تنتهي السبت 04 جوان، وهذا لتمكين المتخلفين من إتمام الإجراءات والسعي إلى نقل جميع أعضاء البعثة المتكونة من 18500 حاج والتي دفعت عليهم الجزائر جميع تكاليف الإقامة والشعائر.

وقال بلحاج إن الكثير من المعنيين بالحج هذا العام وجدوا صعوبة كبيرة في تأمين قيمة الشعيرة، خاصة بالنسبة للأزواج الذين يكلفهم الحج 200 مليون بالمصاريف الإضافية، لافتا أنه لأول مرة يعجز الديوان وحتى الوكالات عن معرفة العدد الحقيقي للحجاج القادرين على السفر رفقة البعثة، وهذا ما يتطلب حسبه العمل بأقصى سرعة لتحيين القوائم، شاكرا مبادرة البنك الوطني الجزائري في منح قروض بدون فوائد للحجاج والتي ستمكن العاجزين منهم من أداء الشعيرة .

حج “الدرجة الأولى” بـ300 مليون ونساء يشتكين غياب المحرم

وأضاف محدثنا أن الديوان الوطني للحج والعمرة يعمل على توفير كل ظروف الراحة والتنظيم للحجاج من خلال اللجنة التي انتقلت للبقاع المقدسة والتي شرعت في تهيئة كل ظروف الإقامة والنقل لاستقبال الحجاج الجزائريين في أفضل الظروف، وأثنى محدثنا على تقديم أول رحلة للحج من 20 إلى 15 جوان الجاري على أن تكون آخر رحلة يوم 14 جويلية.

وكشف بلحاج أن الديوان بالتنسيق مع الوكالات شرع في تجربة أولى لحجز 300 مكان لحج “خدمة الدرجة الأولى” الذي حددت قيمته بـ300 مليون، منها 60 مليونا خاصة بالمشاعر فقط، ويمكن حسبه رفع عدد المستفيدين من هذا العرض للراغبين في توفير ظروف إقامة ونقل وإطعام أحسن.

ومن جهتهم، كشف العديد من أصحاب الوكالات السياحية لـ”الشروق” عن وجود مشكل كبير في المحارم هذا العام ، والذي حال دون إتمام عدد كبير من النساء دون سن 45 سنة للتسجيلات الإدارية، في مقدمتهن اللواتي تم إقصاء محارمهن الذين تجاوزوا 65 سنة دون تعويضهم، ومنهن من كانت أسماؤهن في آخر القوائم دون إضافة المحرم، وطال هذا المشكل حسب مصادرنا شريحة واسعة من الفائزات في قرعة الحج، مطالبين الديوان بضرورة التدخل لإنصافهن وتمكينهن من أداء هذه الفريضة.

وتجدر الإشارة أن الهيئة العامة السعودية للطيران المدني ذكرت جميع شركات الطيران العاملة بمطارات السعودية، يشمل الطيران الخاص، بالشروط الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين لأداء مناسك الحج.

وتتضمن الشروط الجديدة، ضرورة التزام جميع شركات الطيران الناقلة للمسافرين القادمين لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ بجملة من الإجراءات تجاه الحجاج الميامين، والتي تتمثل في أن يكون المسافر أقل من 65 عاما، وأن يستكمل التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد-19) المعتمدة في وزارة الصحة السعودية، كما يشترط أن يقدم الحاج نتيجة فحص سلبي “بي سي آر” لفيروس كورونا، لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى السعودية.