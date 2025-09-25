50 جريحًا في إيلات.. مسيّرة يمنية تخترق قبة الصهاينة والاحتلال يتوعّد

أصيب 50 مستوطنا بجروح جراء سقوط طائرة مسيّرة في مدينة “أم الرشراش المحتلة” إيلات جنوبي فلسطين، 3 منهم حالتهم خطيرة، فيما توعد الكيان الصهيوني بتوجيه “ضربة موجعة” لجماعة أنصار الله (الحوثيين).

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المسيّرة سقطت في منطقة سياحية، وأن مروحيات قد أُرسلت لإجلاء المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى في وسط الأراضي المحتلة.

وأظهرت لقطات من الهجوم اصطدام الطائرة المُسيّرة بالقرب من فندق في منطقة تسوق كبيرة.

وأقرّ جيش الاحتلال بفشل محاولات اعتراض الطائرة المُسيّرة، حيث أُطلق صاروخان اعتراضيان من نظام القبة الحديدية على الطائرة المُسيّرة، مُشيرًا إلى أن صفارات الإنذار انطلقت مُحذرةً من هجوم “وفقًا للبروتوكول”.

ووفقًا لتحقيق أولي أجراه سلاح الجو الصهيوني، تأخر اكتشاف الطائرة المسيرة، رغم استمرار إطلاق صفارات الإنذار من قبل قيادة الجبهة الداخلية لتحذير المدنيين.

ويُحتمل أن يكون فشل القبة الحديدية في إسقاط الطائرة المسيرة يعود إلى تحليقها على ارتفاع منخفض، مع أن التحقيق لا يزال جاريًا.

وبسبب تأخر اكتشافها، لم يكن لدى سلاح الجو الصهيوني الوقت الكافي لإرسال مروحيات أو مقاتلات لإسقاطها.

واعتبرت صحيفة معاريف العبرية أن سلاح الجو التابع للاحتلال مني بفشل جديد في الدفاع عن أجواء مدينة أم الرشراش المحتلة “إيلات” بعد أن تمكنت الطائرات المسيّرة التابعة لأنصار الله من اختراق منظومات الحماية للمرة الثالثة خلال أيام قليلة، مضيفًة أن “المدينة أصبحت عارية أم المسيرات اليمنية”.

وبحسب الصحيفة فإن أنصار الله وجدوا ثغرة في منظومة الدفاع الجوي فوق إيلات ما شجعهم على الاستمرار في تنفيذ هجماتهم التي تسببت بأضرار مادية وبثت الذعر في قلب ما يسمى بـ “مركز السياحة الصهيوني” في وقت كانت المدينة مكتظة بعشرات الآلاف من الزوار خلال عطلة الأعياد.

وفي تعليقه على الهجوم، نقل مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو عنه قوله إن أي هجوم على المدن المحتلة سيُقابل بضربة موجعة لما وصفه بالنظام الإرهابي الحوثي.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء أكد لرئيس بلدية إيلات أنه تحدث هذا المساء مع القيادة العليا للجيش لبحث سبل تحسين الاستجابة للتهديدات الجوية للمدينة.