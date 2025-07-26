50 عارضًا منتظرًا في صالون الخدمات المالية لدعم الاستثمار

ينعقد بالجزائر العاصمة ابتداء من الثلاثاء المقبل لـ3 أيام

يرتقب أن يشارك أزيد من 50 عارضا في الطبعة الأولى للصالون الوطني للخدمات المالية الموجهة لدعم الاستثمار “تمويل 2025″، المنظم من قبل المؤسسة الجزائرية للشباب وريادة الأعمال من 29 إلى 31 يوليو الجاري، تحت شعار “محفز للاستثمار في الجزائر”، برعاية وزارة المالية، حسبما أفادت به الجهة المنظمة.

ويقام الصالون بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بالجزائر العاصمة، حيث يتوقع استقبال أكثر من 1600 زائر ومشاركة مستثمرين ورواد أعمال وممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الداعمة للاستثمار، إلى جانب ممثلين عن وزارات ومؤسسات عمومية وخاصة.

ويهدف “تمويل 2025” إلى إبراز الحلول المالية والتقنيات الحديثة التي تدعم الاستثمار، لاسيما في ظل التحفيزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الجزائريين والأجانب.

كما يسعى إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها تسهيل التواصل المباشر بين المستثمرين ومؤسسات التمويل، توسيع الشمول المالي، تعزيز الابتكار في القطاع، تشجيع التنافسية بين البنوك، تسريع رقمنة الدفع الإلكتروني والخدمات المالية، عرض تجارب وآليات التمويل الدولي، وصياغة توصيات لتطوير الإطار القانوني والمالي للاستثمار في الجزائر.

ويتضمن برنامج الصالون لقاءات عمل ثنائية وورشات متخصصة حول تمويل الاستثمار، ضمانات القروض، تأمين المخاطر المرتبطة بالمشاريع، الدفع الإلكتروني، ودعم الشباب وتنمية المقاولاتية.

كما ستنظم مسابقة “هاكاثون” للابتكار المالي بهدف عرض حلول تكنولوجية حديثة تتعلق برقمنة الخدمات، تسهيل ولوج الشركات إلى سوق الأوراق المالية، تنويع خدمات التأجير التمويلي، تطوير الخدمات الرقمية للمؤسسات المالية، تسريع معالجة طلبات التمويل، وتعزيز الأمن السيبراني، مع تخصيص فضاء لفائدة الطلبة الجامعيين لعرض مشاريع تخرجهم.

وسيختتم الصالون بمنح “درع المعرض” وتكريم الجهات الفاعلة والمؤسسات الداعمة للحدث. ويضم المعرض أربعة فضاءات رئيسية: “شارع البنوك” للعروض المصرفية، “بهو التأمين” لحلول الضمان والتأمين، “جناح دعم الاستثمار” لمؤسسات الدعم والمرافقة و”جناح الإعلام والاتصال” للفاعلين في الترويج والخدمات الإعلامية.