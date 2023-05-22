500 طلب براءة اختراع في الجزائر منذ سبتمبر

كشف وزير التعليم العلي والبحث العلمي كمال بداري، الإثنين، تسجيل 500 طلب براءة اختراع منذ شهر سبتمبر الماضي، واستحداث 7 دور ذكاء اصطناعي.

وقال بداري خلال عرض قدمه أمام لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والشؤون الدينية لمجلس الأمة أن الجامعة الجزائرية تسير في اتجاه تحقيق ثلاثية: “تعليم عالي – بحث علمي – ابتكار”.

ويؤدي ذلك إلى المساهمة في خلق الثروة “وفقا لمتطلبات المجتمع وإخراج الطلبة من بوتقة انتظار الوظيفة إلى استحداث مناصب الشغل”، حسب ذات المسؤول.

كما كشف الوزير بداري عن إنشاء 84 دار مقاولاتية، 94 حاضنة أعمال، 7 دور ذكاء اصطناعي و10 مصانع، إلى جانب استحداث 3 مدن تكنولوجية.

ويستهدف كمال بداري الذي عُيّن شهر سبتمبر الماضي على رأس وزارة التعليم العالي، بلوغ 2000 طلب براءة اختراع شهر ديسمبر من السنة الجارية.

أما بخصوص الرقمنة، تمّ استحداث 35 منصة رقمية، مع استهداف بلوغ 46 منصة شهر جويلية المقبل للمساهمة في نشاطات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية، حسب بداري.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن عدد الطلبة “تضاعف منذ الاستقلال بـ 3400 مرة ليبلغ قرابة مليون و700 ألف طالب عبر 112 مؤسسة جامعية”.