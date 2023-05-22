-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
لقاء بين الرئيس تبون وممثلين عن الجالية الجزائرية في البرتغال (فيديو)
الجزائر

500 طلب براءة اختراع في الجزائر منذ سبتمبر

ي.ك
  • 92
  • 0
500 طلب براءة اختراع في الجزائر منذ سبتمبر
ح.م
الوزير بداري

كشف وزير التعليم العلي والبحث العلمي كمال بداري، الإثنين، تسجيل 500 طلب براءة اختراع منذ شهر سبتمبر الماضي، واستحداث 7 دور ذكاء اصطناعي.

وقال بداري خلال عرض قدمه أمام لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والشؤون الدينية لمجلس الأمة أن الجامعة الجزائرية تسير في اتجاه تحقيق ثلاثية: “تعليم عالي – بحث علمي – ابتكار”.

ويؤدي ذلك إلى المساهمة في خلق الثروة “وفقا لمتطلبات المجتمع وإخراج الطلبة من بوتقة انتظار الوظيفة إلى استحداث مناصب الشغل”، حسب ذات المسؤول.

كما كشف الوزير بداري عن إنشاء 84 دار مقاولاتية، 94 حاضنة أعمال، 7 دور ذكاء اصطناعي و10 مصانع، إلى جانب استحداث 3 مدن تكنولوجية.

ويستهدف كمال بداري الذي عُيّن شهر سبتمبر الماضي على رأس وزارة التعليم العالي، بلوغ 2000 طلب براءة اختراع شهر ديسمبر من السنة الجارية.

أما بخصوص الرقمنة، تمّ استحداث 35 منصة رقمية، مع استهداف بلوغ 46 منصة شهر جويلية المقبل للمساهمة في نشاطات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية، حسب بداري.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن عدد الطلبة “تضاعف منذ الاستقلال بـ 3400 مرة ليبلغ قرابة مليون و700 ألف طالب عبر 112 مؤسسة جامعية”.

مقالات ذات صلة
القضاء يواصل حربه ضد فساد الأسطول البحري الجزائري

القضاء يواصل حربه ضد فساد الأسطول البحري الجزائري

لقاء بين الرئيس تبون وممثلين عن الجالية الجزائرية في البرتغال (فيديو)

لقاء بين الرئيس تبون وممثلين عن الجالية الجزائرية في البرتغال (فيديو)

اعتقال 3 مجرمين مسلحين اعتدوا على المواطنين في تمنراست

اعتقال 3 مجرمين مسلحين اعتدوا على المواطنين في تمنراست

توقيع صكّين من داخل السجن بقيمة مليار و800 مليون

توقيع صكّين من داخل السجن بقيمة مليار و800 مليون

أخبار الجزائر ليوم الأحد 21 ماي 2023

أخبار الجزائر ليوم الأحد 21 ماي 2023

قريبا.. عقد جلسة المشاورات السياسية بين الجزائر والسويد

قريبا.. عقد جلسة المشاورات السياسية بين الجزائر والسويد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد