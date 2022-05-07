500 عارض من 25 دولة في الصالون الدولي للصناعات الغذائية بالجزائر

تحتضن الجزائر في الفترة الممتدة مابين 30 ماي و2 جوان المقبل، الطبعة التاسعة عشر للصالون الدولي للصناعات الغذائية “جزاغرو”، بمشاركة 500 عارض من 25 دولة، ما يمثل 70 بالمائة من المشاركين.

كما ينتظر مشاركة أكثر من 20 ألف مهني يمثلون مختلف تخصصات الصناعات الغذائية والمخابز والحلويات والفنادق والإطعام، بالإضافة إلى مصدرين ومستوردين وموزعين.

وبحسب المنظمين فان الصالون الذي سينظم بقصر المعارض بالصنوبر البحري “صافكس”، يمثل فرصة لالتقاء الرواد الفاعلين والناشطين في الأسواق المغاربية وجنوب الصحراء، لتبادل الأفكار والتجارب وعرض آخر الابتكارات في هذا المجال وكذا توقيع اتفاقيات بين الشركات والمؤسسات المشاركة، كما سيشهد لأول مرة إطلاق مسابقة DJAZ’INNOV لأفضل المعدات المنتجة والخدمات الأكثر ابتكارا في مجال الصناعات الغذائية، تشرف عليها لجنة تحكيم مكونة من عدة خبراء.

وسيعلن عن الفائزين خلال اليوم الأول من الصالون، موازاة مع ذلك سيتم تنظيم محاضرات حول “الاتجاهات في صناعة الأغذية” وعروض لمنتجات العارضين، كما سيتم تشغيل في الجناح المركزي للصالون مخبزة صناعية حقيقية تحت اسم “مخبزة الغد”.

وستشمل أجنحة الصالون معارض للمواد الغذائية والمشروبات، والمواد الأولية، والمكونات ومواد التغليف والتعبئة، وتجهيزات التغذية وخدمات وعتاد المخابز والنظافة والتحليل الصناعي وكذا النقل والتخزين.