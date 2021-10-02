500 مليون تجرّ مدير تربية وإطارات إلى الحبس

رسالة مجهولة فجرت القضية بسكيكدة

التمست، النيابة العامة بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة الخميس، تسليط عقوبة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج في حق مدير التربية السابق ورئيس مصلحة المالية والوسائل ومدير متوسطة ومقتصد ورئيس مخزن في قضية فساد تتعلق بصرف إعانة تزيد عن 500 مليون سنتيم خصصتها الولاية لمديرية التربية لاقتناء مستلزمات مدرسية خاصة بالامتحانات الفصلية للموسم الدراسي 2017-2018، على خلفية متابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بتأدية عمل على نحو تم خرق فيه القوانين والتنظيمات المعمول بها، وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية، حيث أكدت النيابة العامة وجود قرائن تؤكد ارتكاب جل المتهمين الفعل المتابعين به، مع العلم أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أدانت خلال الأسبوع الأول من شهر جوان الماضي مدير التربية السابق ورئيس مصلحة المالية والوسائل بالحبس النافذ لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، فيما أدين مقتصد ومدير متوسطة ومدير مخزن، بالحبس النافذ لمدة سنتين منها 12 شهرا موقوفة النفاذ، والتمس بتسليط عقوبة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف د.ج في حق مدير التربية السابق ورئيس مصلحة المالية والوسائل ومدير متوسطة ومقتصد ورئيس مخزن.

وتعود هذه القضية إلى الموسم الدراسي 2019-2020 على خلفية رسالة مجهولة، تم على إثرها فتح تحقيق معمق من طرف فرقة البحث والتحري بالمجموعة الولائية للدرك الوطني أفضت إلى اكتشاف شبهة فساد تتعلق بصرف الإعانة التي خصصتها الولاية لفائدة مديرية التربية لاقتناء مستلزمات الامتحانات الفصلية للموسم الدراسي 2017-2018، تخص أجهزة إعلام آلي ومستلزمات مدرسية بالمبلغ المذكور قبل أن يتبين اختفاء سندات الطلب وفواتير الشراء دون تسجل أجهزة الحاسوب في سجلات الجرد ووجود فواتير تم تسديدها دون وصل استلام، إضافة إلى وصلات البنزين.

وخلال جلسة المحاكمة أنكر جميع المتهمين التهمة الموجهة إليهم، حيث صرح مدير التربية السابق أنه بعد الاتفاق على تحديد نوعية المقتنيات بالتنسيق مع رئيس مصلحة المالية والوسائل يتم الإمضاء على سند الطلب ويوجه إلى مصلحة المالية والوسائل وبعد دراسة الملف يتم المرور لمرحلة التسديد مضيفا أن جميع العمليات تمت بطريقة قانونية، من جهته رئيس مصلحة المالية والوسائل كشف أن الإعانة المذكورة تم صبها في حساب متوسطة الخوارزمي وأكد أن العملية تمت بطريقة قانونية، وهذا ما ركزت عليه هيئة الدفاع في مرافعاتها، للإشارة فقد أجل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.