5000 شرطي لتأمين الدخول المدرسي بالعاصمة

سخرت مصالح أمن ولاية الجزائر، تشكيلا أمنيا معتبرا من مختلف الرتب والمصالح يصل إلى قرابة 5 آلاف شرطي بصفة مباشرة لتأمين الدخول المدرسي، حسب بيان ذات المصالح.

وأوضح بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر، أن هذه الأخيرة وضعت “مخططا أمنيا محكما ومتجانسا يتناسب والدخول الاجتماعي 2021-2022″، حيث سخرت له “تشكيلا أمنيا معتبرا من مختلف الرتب والمصالح، حيث أدرجت قرابة 5000 شرطي بصفة مباشرة لتأمين الدخول المدرسي”.

وأضاف المصدر، أن مصالح الأمن العمومي بمختلف فرقها وفصائلها “لن تدخر جهدها عبر كامل إقليم ولاية الجزائر، في تسهيل حركة المرور بكل المحاور الرئيسية والفرعية خاصة تلك المؤدية للمؤسسات التربوية بمختلف أطوارها التعليمية”، كما ستعمل على ضمان امتصاص الضغط المروري من خلال وضع تشكيلات أمنية بالقرب من المؤسسات التربوية.

وأكدت في السياق ذاته، أن تشكيلات أخرى راكبة وراجلة تابعة لفرق الشرطة القضائية، “لن تتوانى هي الأخرى في التواجد الدائم والمستمر بمحيط هذه المؤسسات التعليمية لتأمينها وتأمين المتمدرسين وأوليائهم، ووضع حد لكل السلوكيات الشاذة وغير الأخلاقية التي تبدر من بعض الشباب الذين ليست لهم صلة إطلاقا بالمؤسسة والتعليم“، يضيف البيان.

ن.ب