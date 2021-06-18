5084 محبوس يجتازون امتحان البكالوريا

بزيادة تفوق 59 بالمئة عن 2020

بلغ عدد المحبوسين المترشحين لنيل لشهادة البكالوريا دورة جوان 2021 حوالي 5084 محبوس موزعين على مستوى 47 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية.

وكشفت وزارة العدل في بيان لها – تحوز الشروق نسخة منه – عن ارتفاع عدد المترشحين لنيل شهادة البكالوريا عبر المؤسسات العقابية بزيادة تفوق 59 بالمئة مقارنة بسنة 2020، حيث تم تسجيل 4977 محبوسا و107 محبوسة موزعين على 47 مؤسسة عقابية، وسيجتاز المعنيون شهادة البكالوريا في سبع شعب مختلفة، ويتعلق الأمر بـشعبة الآداب والفلسفة التي سجل فيها 4911 محبوس، ولغات أجنبية 18 محبوسا، و8 في الرياضيات، وتم تسجيل 72 مترشحأ في العلوم التجريبية و71 في التسيير والاقتصاد، و3 في شعبة الهندسة الكهربائية، ومرشح واحد في هندسة الطرائق.

وستجرى هذه الامتحانات تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إذ يؤطرها أساتذة تابعون لقطاع التربية الوطنية وهذا وفقا لأحكام الاتفاقية المبرمة بين وزراتي العدل والتربية الوطنية. وفي السياق، سيشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على إعطاء إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا لفئة المحبوسين من مؤسسة إعادة التربية باتنة “حملة” يوم غد الأحد على الساعة الثامنة صباحا.

وأفادت وزارة العدل في بيانها بأنه خلال الموسم 2020-2021 تم تسجيل 35922 محبوسا تابعوا الدراسة بمختلف الأطوار، منهم 28917 في التعليم عن بعد، و52 محبوسا في التعليم العالي، وحوالي 6953 محبوس في محو الأمية، حيث تلقى المترشحون دروسا للدعم تحت إشراف 1031 مؤطرا وهذا تحضيرا لمختلف امتحانات نهاية السنة، أما في مجال التكوين المهني والحرفي فتم تسجيل 35486 محبوسا موزعين على 142 اختصاص منهم 34409 محبوسا مسجلا في التكوين المهني و1077 محبوسا مسجلا في التكوين الحرفي .

وكشف ذات المصدر عن تمكين المحبوسين ولأول مرة على مستوى المؤسسات العقابية من اجتياز الفروض بطريقة إلكترونية عوض الطريقة الكلاسيكية السابقة، وذلك باستعمال الشبكة الداخلية “الأنترانت” الخاصة بوزراة العدل وبمرافقة ودعم من المصالح المختصة بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.