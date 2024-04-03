51 ألف تاجر لضمان حاجيات الجزائريين خلال أيام عيد الفطر

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن تسخير أزيد من 51 ألف تاجر عبر التراب الوطني، لضمان المداومة خلال أيام عيد الفطر المقبل.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، الأربعاء، تسطيرها برنامجا خاصا لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع خلال عيد الفطر، حيث تم تسخير 51282 تاجر موزعين على عدة نشاطات.

ويتضمن ذلك 6366 تاجر في مجال المخابز و27949 تاجر في مجال بيع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه إضافة إلى 16462 تاجر في قطاعات النشاطات المختلفة، وكذا 483 وحدة إنتاجية منها 127 ملبنة و312 مطحنة و44 وحدة إنتاج مياه معدنية. ولمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات، تم تسخير 2540 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني، يضيف البيان.

ويأتي تسطير برنامج المداومة التجارية تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون 13-06 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المعدّل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية. وينص هذا القانون على أنه “يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة، بغرامة تتراوح من 30 ألف دج إلى 200 ألف دج”.