510 مليار سنتيم لمستخدمي التربية لشراء السيارات

رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية يكشف لـ"الشروق":

خذيري: الإطلاق الفعلي للخدمة مرتبط بتوفر المركبات

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية الوطنية، عن تخصيص غلاف مالي يفوق 510 مليار سنتيم ضمن الميزانية السنوية بعنوان 2025، وذلك لأجل اقتناء مركبات لفائدة مستخدمي القطاع، فيما لفتت إلى أن دخول هذه الخدمة حيز التنفيذ، مرتبط ارتباطا وثيقا بالوفرة.

أفاد عبد الباقي خذيري، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية الوطنية، في تصريح لـ”الشروق”، بأنّ هيئته منحت في مجال “التضامن الوطني” جميع التراخيص اللازمة، لأجل التسديد الفعلي والفوري لمختلف المنح والتعويضات لفائدة مستخدمي قطاع التربية الوطنية.

ويتعلق الأمر بمنحة الزواج، منحة الإعاقة، منحة الأرامل والأيتام، وكذا مختلف السلف على غرار السلفة الاستثنائية وسلفة بناء أو شراء سكن، بحيث بلغت نسبة الاستفادة إلى غاية تاريخ 16 سبتمبر الجاري، 95 بالمائة عبر مختلف ولايات الوطن.

وبخصوص ملف السيارات، كشف المسؤول الأول عن اللجنة، بأنه قد تم تخصيص غلاف مالي يناهز 510 مليار سنتيم ، ضمن الميزانية السنوية الإجمالية الجديدة، على أن يتم الشروع في تمكين العمال والموظفين من الحصول الفعلي على هذه الخدمة بمجرد توفر المركبات، ليتم بعدها المرور نحو خطوة هامة وهي الانطلاق في إبرام مختلف اتفاقيات التعاون مع الهيئات والوزارات العمومية ذات الصلة بالملف.

التعاقد مع 7 عيادات خاصة للتكفل بمرضى السرطان

وفيما يتعلق بالجانب الصحي، أشار رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، إلى أنه بداية من الأسبوع المقبل، سيتم التفعيل الفعلي لمختلف الاتفاقيات المبرمة مع 7 عيادات طبية متخصصة في معالجة داء السرطان والمتواجدة على مستوى الجزائر العاصمة “4 عيادات”، البليدة، وهران وقسنطينة.

وشدد خذيري في هذا الشأن، على أن التكفل الفعلي بمرضى القطاع قد انطلق فعليا، بحيث شرعت نفس المراكز الصحية المتعاقد معها في استقبالهم والتكفل بهم في أحسن الظروف، على أن يتم تعويض المعنيين بنسبة 100 بالمائة.

ويذكر أن اللجنة الوطنية قد قررت في وقت سابق برمجة زيارات معاينة إلى ثلاثة مراكز صحية اجتماعية، بولايات البيض، وادي سوف وعين صالح، خلال شهر سبتمبر الجاري، كمرحلة أولية، لأجل الوقوف على المعيقات والمشاكل عن قرب، والتي تعترض تقدم الأشغال على مستواها، والعمل على تداركها ومعالجتها تفاديا لتراكمها وتأزمها، خاصة أن التقارير المرفوعة إلى اللجنة، تؤكد أن توقف الأعمال بالمراكز سالفة الذكر يعود إلى عدة أسباب، من أبرزها عدم حصول المقاولين على مستحقاتهم المالية، أو لضعف الميزانية المرصودة آنذاك.

كما تجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد أعلنت مؤخرا عن فتح مناقصة وطنية مفتوحة، للتعاقد مع العيادات الطبية المتخصّصة في مكافحة داء السرطان، ما يعد خطوة متقدمة نحو تكفل فعلي ومستعجل بالمستخدمين الذين يعانون من مرض عضال، من خلال الالتزام بدفع الأعباء المالية المترتبة عليهم بنسبة كاملة 100 بالمائة، خاصة في ظل الضغط الكبير الذي تعرفه المؤسسات الاستشفائية العمومية، وطول مواعيد العلاج، فضلا عن تكاليف التطبيب باهظة الثمن بالقطاع الخاص، والتي لا يستطيع معظم الموظفين تحمّلها.

واستخلاصا لما سبق، تبقى لجنة الخدمات الاجتماعية، هيئة وطنية تمثل قطاع التربية الوطنية، وتدير ميزانية معتبرة مخصّصة لتحسين الظروف الاجتماعية للمستخدمين، وقد استطاعت في السنوات الأخيرة أن تحدث نقلة نوعية في طريقة تعاملها مع الملفات الحساسة، خصوصا ما تعلق منها بالصحة، من خلال الانخراط على نطاق واسع في مسعى تسهيل العلاج مع تقديم دعم مادي ونفسي لعائلات المرضى عموما ولجميع المرضى بشكل خاص من دون تهميش أو تقصير أو تمييز.