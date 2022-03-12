52 بلدا مفتوحا أمام حاملي جواز السفر الجزائري.. تعرّف عليها

يسمح جواز السفر الجزائري لحامليه بدخول 52 بلدا حول العالم. من دون الحاجة إلى استصدار تأشيرة مسبقة. حسب ما يكشف عنه مؤشر هانلي لجوازات السفر في تحديثه الأخير.

ويحتلّ الجواز الجزائري بذلك، حسب المؤشر ، المرتبة الـ91 عالميا، والـ11 عربيا، والـ30 على المستوى الإفريقي.

وعلى المستوى العالمي، تتربّع جوازات السفر اليابانية والسنغافورية والألمانية والكورية الجنوبية في الصدارة. بأكثر من 190 دولة مفتوحة أمام حامليها.

بالمقابل، يقبع جواز السفر الأفغاني في مؤخرة الترتيب بـ26 وجهة مفتوحة فقط. إلى جانب جوازات العراق (28 وجهة فقط )، وسوريا (29 وجهة فقط )، وباكستان ( 31 وجهة فقط ).

وتتوّزع وجهات السفر المفتوحة على الجزائريين، من دون تأشيرة، أو عبر تأشيرة إلكترونية، أو تأشيرة تقدّم آليا عند الوصول. على قارات: آسيا، إفريقيا، أمريكا الجنوبية والوسطى، وأوقيانوسيا.

الدول المفتوحة أمام حاملي جواز السفر الجزائري في 2022:

في إفريقيا:

تونس،

موريتانيا،

جزر القمر،

مالي،

السنغال،

نيجيريا،

إثيوبيا،

زيمبابوي،

تنزانيا،

السيشل،

رواندا،

الموزمبيق،

موريشيوس،

غينيا بيساو،

غانا،

الرأس الأخضر،

البنين،

غامبيا،

غينيا،

مدغشقر،

المغرب،

الصومال،

الطوغو،

أوغندا.

في آسيا:

ماليزيا،

إندونيسيا،

هونغ كونغ ( الصين)،

ماكاو ( الصين )،

المالديف،

إيران،

عُمان،

الأردن،

لبنان،

سوريا،

اليمن،

طاجيكستان،

سريلانكا،

تيمور الشرقية،

كامبوديا،

نيبال.

في أمريكا الجنوبية والوسطى:

الإكوادور،

بوليفيا،

نيكاراغوا،

هايتي،

الدومينيكان،

سانت فينسنت وغرينادين.

في أوقيانوسيا: