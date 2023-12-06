5245 مليار.. نشاط إضافي لبورصة الجزائر خلال 2023

التقرير نصف السنوي يكشف عن أرقام قياسية خلال السداسي الأوّل

يكشف التقرير نصف السنوي لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن ارتفاع ملحوظ في النشاط الإجمالي للبورصة خلال سنة 2023، عادل 105.80 بالمائة بزيادة قدّرت تحديدا بـ52.45 مليار دينار، أي 5245 مليار سنتيم، كما ارتفعت القيمة السوقية بمقدار 11.83 مليار دينار.

وطبقا للتقرير الخاص بالسداسي الأول لسنة 2023، والذي تحصّلت “الشروق” على نسخة منه، بخصوص المؤشرات الرئيسية لبورصة الجزائر، فقد سجل النشاط الإجمالي للبورصة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 105.80 بالمائة، لينتقل من 49.57 مليار دينار، نهاية النصف الأول من سنة 2022، إلى 102.02 مليار دينار، نهاية النصف الأول من سنة 2023، ومردّ هذه الزيادة إلى كتلة سندات الخزينة القابلة للاندماج.

وفي الوقت نفسه، سجلت قيمة التعاملات في السوق الرئيسية أيضا زيادة بنسبة 44.25 بالمائة، وتشير مؤشرات الأخير إلى أداء معتدل مع نهاية النصف الأول من العام، وارتفعت القيمة السوقية بمقدار 11.83 مليار دينار بنسبة زيادة 17.55 بالمائة، مقارنة بأداء السوق نهاية السنة الماضية.

وفي ماي 2023، سجل “دزاير أندكس” رقما قياسيا تاريخيا عند 3.723108 نقطة، ثم أغلق نصف العام عند 3.625169 نقطة، محققا بذلك أداء إيجابيا بنسبة 49.03 بالمائة مقارنة ببيانات 30 جوان 2022.

وفي غياب عمليات قبول جديدة، سواء في سوق الأوراق المالية أو في سوق سندات الدين، بلغ الإصدار القائم من سندات الخزينة 287.8 مليار دينار بنهاية النصف الأول من عام 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 593.60 بالمائة، مقارنة لنفس الفترة من عام 2022.

وبخصوص تطور القيمة السوقية، بلغت هذه الأخيرة مع ختام النصف الأول من عام 2023، رقما قياسيا قدره 79.25 مليار، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 11.83 مليار دينار، أي بأداء نسبته 17.55 بالمائة مقارنة ببداية العام، وبالمقارنة مع 30 جوان 2022، ارتفعت الرسملة الإجمالية بمقدار 21.77 مليار، بزيادة قدرها 37.88 بالمائة.

ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى الارتفاع المسجل في أسعار أسهم “بيوفارم” بنسبة 21.53 بالمائة و”أليانس للتأمينات” بنسبة 10.92 بالمائة، وتطوّر “دي أندكس” منذ بداية عام 2023، وفق اتجاه تصاعدي، بدءا من 3082.117 نقطة إلى 3625.169 نقطة بتاريخ 30 جوان المنصرم أي بزيادة عادلت 17.62 بالمائة من قيمته.

وبخصوص تطور النشاط حسب السوق، وفي السوق الرئيسية، سجلت أرضية البورصة ارتفاعا في حجم التداول بنسبة 44.25 بالمائة، من 61.73 مليون دينار، في النصف الأول من 2022، إلى 89.04 مليون دينار في جوان 2023، وهيمنت شركة بيوفارم على البورصات بحصة قدرها 67.34 بالمائة، تليها أليانس للتأمينات بنسبة 32.40 بالمائة، وصيدال 0.13 بالمائة، وسلسلة فنادق الأوراسي بنسبة 0.12 بالمائة.

وفي سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سجلت “أ أو أم”، خلال النصف الأول من سنة 2023، قيمة تعاملات بلغت 108.600 دينار تم تنفيذها من خلال صفقتين.

وفي سوق سندات الخزينة القابلة للاندماج، وبزيادة قدرها 43.89 بالمائة مقارنة مع بداية السنة، بلغ إجمالي المبلغ القائم على الخطوط الثلاثين المدرجة، في 30 جوان 2023، مبلغا قدره 907.655 مليار دينار، مع العلم أن برنامج الإصدار للنصف الأول من سنة 2023 ارتفع بنسبة 593,60 بالمائة مقارنة بسنة 2022، حيث انتقل من 41.5 مليار دينار إلى 287.845 مليار دينار.