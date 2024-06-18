53 ألفا و200 مليار لمرافقة 4000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة

حصيلة "صندوق القروض" منذ بداية نشاطه في 2004

قام صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى غاية الفاتح من جوان الجاري، بمرافقة أكثر من 4000 مؤسسة بقيمة اجمالية للمشاريع قدرت بـ532 مليار دج، حسب ما علمته “وأج” لدى هذه الهيئة المالية.

وأظهرت آخر حصيلة لصندوق القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة FGAR، أنه قام منذ بداية نشاطه في 2004 وإلى غاية 1 جوان الجاري من مرافقة 4008 مؤسسة للاستفادة من قروض بنكية بلغت 339 مليار دج مع ضمانات مالية تجاوزت 147 مليار دج، حيث سمحت كل هذه المشاريع بخلق 111797 منصب عمل.

وحسب الجهات، تتوزع هذه المشاريع على 1805 مشروع تم مرافقته بولايات الوسط، و1123 مشروع على مستوى ولايات شرق البلاد، فيما استفاد 768 مشروع من المرافقة بولايات الغرب، و312 مشروع في ولايات جنوب البلاد.

وفيما يتعلق بتوزع المشاريع المستفيدة حسب طبيعة النشاط، تظهر نفس الحصيلة أنه تمت مرافقة 2190 مشروع في قطاع الصناعة، و936 مشروع في قطاع الخدمات، و708 مشروع في قطاع البناء والأشغال العمومية، إضافة إلى 174 مشروع في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

وكان صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد وقع مؤخرا على اتفاقية تعاون مع المؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية AFYE (منظمة غير حكومية ذات طابع اجتماعي واقتصادي)، بهدف مرافقة الشباب الراغب في الاستثمار ورفع العراقيل عن تمويل المشاريع، فضلا عن تعزيز تواجد ممثلي الصندوق على مستوى مختلف ولايات البلاد.

يذكر أنه تم إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رسميا في نوفمبر 2002، قبل أن يدخل حيز الخدمة فعليا في مارس 2004، بهدف تسهيل الحصول على القروض البنكية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة البنوك في تقاسم أخطار تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الضمانات المالية المقدمة.

كما يرافق الصندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ويساعدها في التركيب المالي للمشاريع المجدية، بما يساعدها في إطلاق نشاطها والتوسع في ظل بيئة تنافسية معقدة.