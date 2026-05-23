53 ألف تاجر ومئات المطاحن ومخابز في خدمة الجزائريين خلال عيد الأضحى

سخّرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أزيد من 53 ألف تاجر عبر مختلف ولايات الوطن لضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية والخدمات واسعة الاستهلاك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لسنة 2026، في إطار برنامج مداومة خاص سطّرته الوزارة لهذه المناسبة.

وحسب بيان لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، استلمت “الشروق” نسخة منه، فقد تم تجنيد 2684 عون رقابة للسهر على متابعة مدى احترام برنامج المداومات عبر كامل التراب الوطني، تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 13-06 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية.

وأوضح البيان أن برنامج المداومة يشمل 53.771 تاجرا، من بينهم 6602 تاجر ينشطون في قطاع المخابز، و28.663 تاجرا في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه، إضافة إلى 17.905 تاجر في مختلف النشاطات الأخرى، بهدف ضمان توفير احتياجات المواطنين طيلة أيام العيد.

كما تم، في السياق ذاته، تسخير 541 وحدة إنتاجية، تضم 159 ملبنة و336 مطحنة و46 وحدة لإنتاج المياه المعدنية، تحسبا لأي ضغط على الطلب خلال المناسبة الدينية.

وذكّرت الوزارة بخدمات التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم”، الذي يتيح للمواطنين الاطلاع على قائمة التجار المعنيين بالمداومة، مع إمكانية التبليغ الفوري عن التجار المخالفين، بما يسمح بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة واحترام البرنامج المسطر.