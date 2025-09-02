53 فيلما يمثلون 27 دولة ضمن خمس مسابقات رسمية بباتنة

الدورة الـ5 لمهرجان إيمدغاسن السنيمائي الدولي بين 10 و16 سبتمبر

كشف عصام تاعشيت، محافظ مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي أن الطبعة الخامسة، التي ستعقد بولاية باتنة في الفترة الممتدة من 10 إلى غاية 16 سبتمبر الجاري ستكون طبعة استثنائية مختلفة عن باقي الطبعات، بعد اعتماد المهرجان رسميا من قبل وزير الثقافة زهير بللو، الذي يرعى المهرجان بمعية محمد بن مالك والي ولاية باتنة.

وأكدت أميرة دليو، مديرة الثقافة لولاية باتنة، أن المهرجان الذي تدعمه مصالحها بتوجيهات من الوصاية الوزارية ووالي الولاية يسعى لتقديم صورة ثقافية وسياحية مبهرة عن ولاية باتنة، فيما أكد الفنان علي جبارة المدير الفني للمهرجان بأن برنامجا ضخما يشمل جوانب أدبية كبرى يحضرها الروائيان واسيني لعرج والأمين الزاوي، لتنشيط ندوات تعزز العلاقة بين الرواية الجزائرية والسينما باعتبار أن الرواية الجزائرية رافد مهم صنع عدة أفلام ناجحة، على أن يتطور الأمر نحو استخلاص السيناريوهات الجيدة من الأعمال الروائية كحل نهائي لإشكاليات غياب النصوص التي تتخذ ذريعة لإعاقة الصناعة السينمائية بالبلاد.

وأعرب السيناريست العربي بولبينة مدير الإعلام لدى المحافظة بأن هيئته ستضمن التنسيق الكامل مع ممثلي الصحافة المحلية والوطنية والدولية المدعوة للتغطية، قصد تقديم خدمة إعلامية تصب في مصلحة ترقية صورة المهرجان الذي بات يكتسب سمعة محترمة على الصعيد الدولي، بدليل الأعمال التي تلقتها الدورة الخامسة.

وبخصوص المشاركات، كشف محافظ المهرجان خلال الندوة المنظمة بفندق شاكر، عن تنافس 53 فيلما يمثلون 27 دولة، ضمن المسابقات الرسمية، التي باتت تضم مسابقات للأفلام الروائية القصيرة، والفيلم الوثائقي القصير، ومسابقة فيلم التحريك، ومسابقة الأفلام الثورية القصيرة، ومسابقة النقاد، كما يتضمن احتفاء بالسينما الهندية بعنوان بولييود في مدغاسن، وبرنامجا خاصا لأفلام الأطفال وذوي الهمم، في وقت ستكون فيه فيتنام ضيفة الشرف بالموازاة مع لفتات خاصة لمأساة غزة عبر أفلام مشاركة.

وارتأت محافظة المهرجان أن تسلّط الضوء على معلمة إيمدغاسن الأثرية العائدة للقرن الرابع قبل الميلاد عبر أيام دراسية يشرف عليها مختصون من المواقع الأثرية، كما تنظم ورشات لـ50 شابا لتلقي التكوينات الأساسية في مهن السينما، وورشات أخرى للماستر كلاص يؤطرها مختصون.

هذا، وينتظر أن يشهد المهرجان في طبعته السادسة صدى هائلا، نظرا للوجوه السينمائية المدعوة للتكريم أو للإشراف على مهام باللجان، بينهم المخرج المصري خالد يوسف، والفنانون حداد سلوم وروعة ياسين، ووائل شرف من سوريا، والتونسيون صالح الجدي وياسمين بوعبيد ورجاء كميشة، والمخرج السينغالي موسى سين أبسا، وأحمد بجاوي ونادية قاسي وعبد الكريم قادري، من الجزائر، وسام جيني مديرة المهرجان السينمائي للوزان السويسرية، وناديجدا أسلافوفا من بلغاريا.