540 مؤسسة جزائرية وأجنبية تُشارك في معرض “جزاغرو”

استقطب صالون جازاغرو 2025, الذي افتتح أبوابه أمس الاثنين، في قصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة, 540 مؤسسة في قطاع الصناعات الغذائية والتعليب والتغليف تمثل 38 بلدا.

وفي تصريح صحفي لنبيل باي بومزراق, المدير العام لـ”برومو صالون-الجزائر”, منظم هذا الحدث, كشف عن تسجيل حضور 150 مؤسسة جزائرية في هذا المعرض، مما يعكس الحركية المتزايدة للقطاع الوطني للصناعات الغذائية, معتبرا أن هذه المشاركة القوية “مؤشر على التطور المتسارع لهذا القطاع الاساسي في الاقتصاد الجزائري”.

وخلال ندوة صحفية, أبرز بومزراق أهمية الابتكار في مجال التعليب والتغليف والتوضيب, داعيا المواهب الشابة و حاملي المشاريع إلى زيارة المعرض من أجل استكشاف حلول صناعية مطابقة للمعايير الدولية.

من جهتها, أكدت شانتال دي لاموت, مسؤولة بـ”كوم إكسبوزيوم”, الشريك في تنظيم هذا الحدث, على أهمية الندوات المنظمة على هامش الصالون، قائلة بهذا الخصوص “سنتطرق إلى مواضيع مهمة على غرار استصلاح الأراضي الفلاحية في الجزائر التي من شأنها تحسين استغلال الموارد المحلية و تقليص التبعية للاستيراد”.

وحسب المنظمين، من المنتظر أن يستقطب معرض “جزاغرو – 2025” 23000 زائر, باعتباره حدثا رئيسيا لقطاع الصناعات الغذائية كونه يوفر إطارا مناسبا للتبادل التجاري والابتكار الصناعي.