55 مؤسسة جزائرية تغزو الأسواق الليبية

من خلال مشاركتها في معرض "صنع في الجزائر"

تشارك 55 مؤسسة صناعية جزائرية في معرض “صنع في الجزائر” المقام في الفترة الممتدة مابين 6 و9 جوان الجاري بمدينة طرابلس الليبية، وتسعى هذه المؤسسات لعرض صناعتها الجزائرية وخبرتها في مختلف المجالات المتعلقة بالأشغال العمومة والبناء والصناعات الغذائية والعتاد والخردوات والعديد من المجالات الأخرى، والبحث عن أسواق جديدة خارج الجزائر واكتساح السوق الليبية وبعدها الأسواق الإفريقية، عن طريق إبرام العقود والاتفاقيات التي سيشهدها المعرض بين المتعاملين الليبيين والجزائريين في مختلف المجالات الصناعية.

ووصل وفد اقتصادي جزائري إلى ليبيا يمثل هذه المؤسسات صباح السبت، وكان في استقبالهم ممثل السفارة الجزائرية بليبيا، حيث أكدت مصادرنا من عين المكان أن المتعاملين الاقتصاديين الليبيين رحبوا كثيرا بهذا المعرض، مؤكدين أنهم يفضلون المنتوجات الجزائرية المعروفة بجودتها ومتانتها وأسعارها التنافسية على المنتوجات القادمة من مختلف الأسواق العالمية، وأكدت مصادرنا عن عقد لقاء بين السفير الجزائري في ليبيا سليمان شنين ومديري المؤسسات الجزائرية المشاركة في المعرض، لتعزيز تواجد الصناعة الجزائرية في ليبيا وجعلها بوابة للتصدير نحو مختلف الدول الإفريقية.

وتجدر الإشارة أن هذه المبادرة الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة جاءت بتنظيم من المؤسسة الجزائرية “vistavka” وبرعاية رسمية من طرف مؤسسة صوفيكي.