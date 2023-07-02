55 متابعة قضائية ضدّ قاعات الحلاقة والتجميل بسبب تجاوزات خطيرة!

التوقيف المؤقت لـ5 محلّات وتبليغ مصالح الأمن ووزارة التجارة تكشف:

قامت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات بتحرير 55 محضر متابعة قضائية ضد أصحاب قاعات الحلاقة والتجميل، إثر عمليات معاينة ميدانية أجرتها خلال شهر ماي المنصرم، كشفت عن تجاوزات خطيرة على مستوى هذه القاعات.

وحسب بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات تلقت “الشروق” نسخة منه، وفي إطار متابعة مراقبة قاعات الحلاقة والتجميل للنساء، لاسيما فيما يتعلق باللجوء إلى تقديم خدمات تكتسي الطابع الطبي كالحجامة، العلاج بالليزر، تبييض الأسنان، مما يخالف أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ 31 جويلية 2017، والذي يحدد تعليمات الأمن الخاصة المطبقة في قاعات الحلاقة أو التجميل، فقد أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال شهر ماي 2023، من طرف أعوان الرقابة، إلى تسجيل 544 تدخلا مكن من معاينة 69 مخالفة.

وأفضت العملية إلى تحرير 55 محضر متابعة قضائية، بالإضافة إلى حجز كمية من المنتجات متمثلة في مواد التجميل غير مطابقة ومنتهية الصلاحية، مواد صيدلانية وشبه صيدلانية كالحقن، إبر وخز، بروتين، كيراتين، كولاجين، وسيرومات للحقن، تقدر بـ33 لتر و18 كيلوغرام من مواد التجميل غير مطابقة أو منتهية الصلاحية، بقيمة 200 ألف و630 دينار، مع التوقيف المؤقت لنشاط 5 محلات حلاقة وتجميل للنساء.

وعلى مستوى المحلات الحائزة على سجل تجاري، بلغ عدد التدخلات المنجزة 251 تدخلا وعدد المخالفات المعاينة 29 مخالفة والمحاضر المحررة 26 محضر متابعة قضائية، في حين أنه على مستوى المحلات الحائزة على بطاقة حرفي: فقد تم تسجيل 293 تدخل، و40 مخالفة و29 محضر متابعة قضائية، تتعلق بعدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية بحوالي 26 مخالفة، أي بنسبة 38 بالمائة، وعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات بـ18 مخالفة، أي بنسبة 26 بالمائة وحيازة منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك بـ 14 مخالفة، أي بنسبة 21 بالمائة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل أربعة حالات تتعلق بممارسة نشاطات ذات طابع طبي أي الحجامة، أو العلاج بالليزر، البرسينغ، وتبييض الأسنان، على مستوى ولايات الجزائر، تيارت، مستغانم ووهران، وعلى إثر ذلك، تم تحرير محاضر رسمية للمتابعة القضائية ضد المخالفين واقتراح التوقيف المؤقت لنشاطاتهم التجارية، مع تبليغ مصالح الأمن الوطني ومديريات الصحة بذلك.