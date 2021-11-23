56 ألف شكوى لدى وساطة الجمهورية

قال إن الرئيس تبون حريص على التفاعل مع التقارير.. مرّاد:

جدد وزير الدولة وسيط الجمهورية إبراهيم مراد الـتأكيد، على “حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على التفاعل مع تقارير هيئة وساطة الجمهورية، والملفات التي تعرضها الهيئة على مكتبه على الدوام”، مؤكدا أن تواجده في وهران لتفقد مدى جاهزية عاصمة الغرب الجزائري لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط في طبعتها الـ19 المقررة في صيف 2022 بوهران، “دليل قاطع على الاهتمام البالغ للرئيس بأمهات المسائل التي ترتبط بصورة الجزائر والمجتمع بصفة عامة”.

وقال مراد في تصريح للصحافة بوهران، خلال تفقده الملعب الجديد إن هيئته تلقت 56 ألف شكوى وعريضة خلال هذه السنة وتم التكفل بنسبة 70بالمائة منها، “كلها على صلة بملفات تهم رفع الغبن عن المواطن والتنمية المحلية”، مؤكدا أن سياسة رئيس الجمهورية “تهدف إلى جعل المواطن ينخرط في مسار تنمية البلاد عن طريق مرافقته ودعمه وتذليل مختلف الصعاب التي تواجهه، خاصة بمناطق الظل، التي خصص لها مبلغا فاق 323 مليار دج، لتجسيد كافة المشاريع التنموية”، ما يستوجب، حسبه، استغلال هذه الأموال ليس لتحسين الظروف المعيشة فقط، وإنما “لخلق النشاط وتوفير الإنتاج”، وأيضا لإنجاز المرافق الترفيهية كالملاعب الجوارية والمسابح وغيرها.

وكشف المتحدث، أن هيئته بصدد إطلاق منصة رقمية لمتابعة عمل المندوبين وتلقي عرائض المواطنين، للتكفل عن قرب بكافة المشاكل التي تعني رفع الغبن عن المواطن وتوفير الشغل وخلق الثروة وفق الأهداف التي يوليها الرئيس أهمية قصوى في برنامج عمله.

وعن نوعية التقارير التي تصل هيئته، قال وزير الدولة إنها تتنوع بين مشاكل عقارية وأخرى تخص أزمة السكن وقضايا تهم مناطق الظل بشكل كبير، مبرزا أن مناطق الظل تعد من أهم الملفات التي تتكفل بها هيئته، وتحظى بمتابعة شخصية من رئيس الجمهورية الذي يتابع بصفة حثيثة تحسين ظروف العيش الكريم بها” والأمر يتعلق بصفة أساسية، بفتح الطرقات، تحسين ظروف التمدرس من نقل وتدفئة وإطعام، تحسين الخدمات الصحية، توفير المياه الصالحة للشرب، توفير الغاز الطبيعي والإنارة العمومية، مشيرا إلى أن هذه الخدمات أصبحت اليوم “ضرورية وليس كمالية”، كما نبه الوزير إلى ضرورة التخلي عن العادات القديمة في طرح المشاكل والنزاعات الشخصية عبر الرسائل المجهولة التي لا تفي بالغرض المطلوب، موضحا أنه موازاة مع إطلاق منصة رقمية للتكفل بمشاكل المواطنين، تم منذ شهرين وضع تطبيق رقمي تتكفل به وزارة الداخلية “للمتابعة الدورية لما تم إنجازه على مستوى كل منطقة من مناطق الظل، وعدد مناصب الشغل، التي تم توفيرها بهذه المناطق”.