5,7 مليون أسرة جزائرية موصولة بالإنترنت

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، عن تطور ملحوظ في خدمة الانترنت الأرضي في الجزائر، حيث تم إيصال الإنترنت إلى 5,7 مليون أسرة جزائرية وبنسبة مئوية بلغت 65 من المائة.

و خلال جلسة علنية في المجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، أكد الوزير تريكي، أن عدد الأسر الموصولة بتكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنزل، قد “انتقل من 53 ألف أسرة في بداية 2020 إلى ما يقارب 1,3 مليون أسرة حاليا”.

وبخصوص اشتراكات الهاتف النقال، قال الوزير “بعد أن كان عدد مشتركي الهاتف النقال في حدود 37 مليون مشترك بداية سنة 2020، أصبح الآن في حدود 48 مليون مشترك وأغلبهم عبر الجيل الرابع (4G)”, مضيفا أنه “يوجد حاليا حوالي 80 بالمائة من المواطنين الذين لهم ولوج منتظم إلى الانترنت سواء عبر الهاتف الثابت أو النقال”.

كما كشف في ذات السياق أن “البرنامج الجديد للخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية الذي وضعته الدولة الجزائرية لتمكين المناطق، التي يقل تعداد سكانها عن 2000 نسمة، من الاستفادة من التغطية بالهاتف والانترنت النقال”، سيتم “الإنطلاق في تجسيده عن قريب”، مشيرا إلى أن هذا البرنامج “يحصي 1400 منطقة مدرجة وموزعة عبر كامل التراب الوطني”.