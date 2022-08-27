58 سوقا جوارية للأدوات المدرسية

لبيعها بأسعار معقولة

كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات محمد لوحايدية، عن انطلاق نشاط ما يقارب 58 سوقا جوارية لبيع الأدوات المدرسية على المستوى الوطني وبأسعار جد معقولة. وأوضح لوحايدية، في تصريح للقناة الأولى، أن الهدف من الأسواق الجوارية هو تمكين الأولياء من اقتناء المستلزمات المدرسية بأسعار معقولة، داعيا المتعاملين الاقتصاديين للانخراط مع الوزارة في هذا المسعى الذي يهدف إلى توفير الأدوات المدرسية.

وأكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أن وزارة التجارة وترقية الصادرات، سترافق وزارة التربية الوطنية في عملية بيع الكتب المدرسية، ومراقبة مدى التزام التجار المعتمدين باحترام السعر المحدد للبيع.

وكان، وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق قد أسدى تعليمات بمرافقة تجار الأدوات المدرسية، من أجل التحضير للدخول المدرسي المقبل، من خلال استحداث “أسواق رحمة” لهذه المواد عبر كافة التراب الوطني وهي إجراءات من شأنها كسر المضاربة في أسعار الأدوات المدرسية مع كل دخول مدرسي وتسهيل اقتنائها من طرف العائلات وبأسعار جد معقولة.