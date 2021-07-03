58 منصبًا للأمانة العامّة الولائية لسلطة الانتخابات

الهيئة تفتح الترشّح وتحدد الشروط

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن فتح باب الترشح لمنصب أمين عام المندوبية الولائية للسلطة عبر 58 ولاية، وفقا لشروط محددة ويبقى باب الترشيحات مفتوحا لهذا المنصب إلى غاية 17 جويلية الجاري، حسب ما جاء في بيان عن ذات الجهة.

وحسب نفس المصدر، فإنه وفي إطار استكمال تنصيب الهياكل الإدارية لامتدادتها المحلية، تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن فتح باب الترشح لمنصب أمين عام المندوبية الولائية عبر 58 ولاية، وفق الشروط المنصوص عليها في القرار رقم 26 المؤرخ في 10 ذو القعدة عام 1442 الموافق لـ21 جوان 2021، والمتضمن إحداث أمانة عامة لدى المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتنظيمها وسيرها.

وسيتم انتقاء المترشحين الذين يستوفون الشروط الخاصة بحمل الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة وأن تكون وضعيتهم قانونية تجاه الخدمة الوطنية، وأن يكون المترشح مقيما في إقليم الولاية التي قدم فيها ملف ترشحه.

وتضمنت الشروط المطلوبة لمنصب أمين عام للمندوبية أن لا يكون المترشح محكوما عليه بحكم نهائي لارتكابه جناية أو جنحة قضى بعقوبة سالبة للحرية وأن لا يكون منخرطا في حزب سياسي أو مترشح بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية أو أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة أو بمناسبة الانتخابات المحلية خلال العشر سنوات السابقة لتعيينه.

كما يشترط على المهتمين بهذا المنصب – يضيف البيان – أن يكون المعني متحصلا على شهادة ليسانس أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة، ويثبت خمس سنوات من الخدمة الفعلية في المؤسسات والإدارات أو الهيئات العمومية في مجال ذي صلة بالمنصب المراد شغله، أو يثبت عشر سنوات من الخدمة الفعلية في مجال التسيير المالي والإداري في الإدارات والمؤسسات أو الهيئات العمومية في مجال ذي صلة بالمنصب المراد شغله.

ويتعين على الراغبين في الترشح ملء استمارة الترشح المتوفرة على موقع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مع تحميل وإرسال المستندات المطلوبة الكترونيا قبل تاريخ 17 جويلية الجاري، الساعة الرابعة مساء، وستتولى لجنة مختصة بانتقاء المترشحين على أساس المعايير المشار إليها، يضيف البيان.