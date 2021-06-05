59 مليارا أخرى لتعويض 336 شابّ

ديون المؤسسات المتعثرة:

قبلت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية” أناد” (أنساج سابقا) قبول 336 ملفا إضافيا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة بما يفوق 59 مليار سنتيم وذلك بعد دراسة 500 ملف، حسب ما أفاد به أمس بيان للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة والتي أكدت مواصلة العملية إلى غاية استكمال دراسة جميع الطلبات.

وأوضح ذات المصدر أنه تم عقد بمقر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ثامن جلسة عمل للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشباب ذوي المشاريع والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات.

وتم خلال هذا الاجتماع، دراسة 500 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك وقبول 336 ملف للتعويض بما يفوق 59 مليار سنتيم، وذلك في إطار تنفيذ المحاور الإستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة.

وذكرت الوزارة انه تم تأجيل 152 ملف، كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف الوكالة عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعث النشاط عن طريق الاتفاقيات الممضاة. كما تمت تسوية وضعية أربعة ملفات نهائيا من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة، وفقا لنفس المصدر الذي ذكر انه تم إعادة (08) ثمانية ملفات إلى البنوك لعدم استيفائها شروط التعويض.

وأشارت الوزارة بالمناسبة إلى أن عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تم دراسة ملفاتها خلال ثماني جلسات بلغ 4.015 ملف.

خ. م