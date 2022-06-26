59.16 بالمئة نسبة النجاح في امتحان شهادة نهاية التعليم المتوسط

أفرجت وزارة التربية الوطنية عصر الأحد، عن نتائج امتحان شهادة نهاية التعليم المتوسط، عبر المنصّات الرقمية المخصّصة للعملية.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، يمكن للممتحنين المتمدرسين والأحرار، وأوليائهم، الاطلاع على نتائج الامتحان عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من هنا.

كما يمكن الاطلاع على النتائج عبر الفضاء الرقمي المخصّص للأولياء، في موقع الوزارة بالنسبة للمترشّحين المتمدرسين من هنا.

وبلغت نسبة النجاح في الامتحان على المستوى الوطني 59.16 بالمئة، حسب ما أعلنت عنه الوزارة في بيان لاحق.

أمّا نسبة القبول في السنة الأولى من التعليم الثانوي، فقد بلغت نسبتها 70.67 بالمئة، من بين التعداد الإجمالي لتلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط.

بناء على ذلك، سينتقل من المتوسطات إلى الثانويات في الموسم الدراسي المقبل، نحو 508.879 تلميذا، بعد انتقالهم إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي.

وقد تحصّل على شهادة نهاية التعليم المتوسط بتقدير “ممتاز”: 5.364 تلميذا. مقابل 38.171 ناجحا بتقدير “جيّد جدا”، و73.224 ناجحا بتقدير “جيّد”.