ضمن أضخم استهداف بقيادة الكيان الإسرائيلي والمخزن

هواتف عبد العزيز بوتفليقة وعائلته وقايد صالح وجنرالات كانت تحت الرقابة

أرقام بوعزة وطرطاق وبن داود وبونويرة وبدوي وسفراء ضمن القائمة

كشف تحقيق لصحيفة “لوموند الفرنسية” عن استهداف المملكة المغربية للجزائر برعاية إسرائيلية عن طريق برنامج التجسس”Pegasus” الذي اختار نحو 6 آلاف شخصية جزائرية من سياسيين وعسكريين ودبلوماسيين من أجل اختراق هواتفهم واتصالاتهم في الفترة من 2017 حتى 2019.

وأكدت صحيفة لوموند الفرنسية استهداف 50000 رقم هاتف لشخصيات سياسية ورؤساء أحزاب وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في عدة دول منها الجزائر وفرنسا من قبل برامج التجسس Pegasus التي يتم تسويقها من قبل الشركة الصهيونية “NSO” وبمشاركة المغرب.

وتعد الجزائر من أكبر المستهدفين من قبل برنامج التجسس”بيغاسوس” والذي تم الكشف عنه في تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية بقيادة مجموعة “فوربيدن ستوريز الصحافية” غير الربحية التي تتخذ من باريس مقرا لها، والتي بينت بأن عدة شخصيات سياسية وحتى عسكرية ودبلوماسيين ورؤساء أحزاب وعدة صحفيين تم استهدافهم من قبل برنامج التجسس الذي تورطت فيه المغرب برعاية إسرائيلية.

وكشف صحيفة لوموند بأنه حوالي 6000 رقم لشخصيات جزائرية كانوا هدفا لهذه العملية والتي استهدفت 50 ألف رقم عبر العالم ما بين 2017 و2019، ويبرز من خلال التحقيق المنشور أرقام لعائلة الرئيس السابق بوتفليقة عبد العزيز منها شقيقته زهور، ومستشاره السعيد ومقربون منه، فضلا عن رقم الوزير الأول السابق نور الدين بدوي الذي تعرّض لمحاولة اختراق مغربي مارس 2019، وبدوي واحد من بين قائمة تضم 7 رؤساء حكومات سابقين لعدة دول ومنها فرنسا ولبنان واليمن ومصر، كما يشير التحقيق إلى التجسس على رقم نائب وزير الدفاع السابق قائد أركان الجيش الشعبي الوطني الراحل أحمد قايد صالح وعسكريين آخرين منهم واسيني بوعزة وبشير طرطاق، فضلا عن مراقبة هاتف ضابط الصف قرميط بونويرة، المساعد السابق للجنرال قايد صلاح.

وأفاد ذات المصدر بأن عملية التجسس لم تستهدف فقط المسؤولين الجزائريين داخل البلاد بل حتى دبلوماسيين في الخارج وفي عدة دول، منها، الإمارات العربية المتحدة، بلجيكا، مصر، إسبانيا، جنوب إفريقيا وأنغولا وبوركينا فاسو وكندا وكوت ديفوار (ساحل العاج) وإثيوبيا وفنلندا وإندونيسيا وإيران وكينيا وموريتانيا، المغرب وناميبيا والنيجر ونيجيريا وأوغندا وجمهورية التشيك ورواندا والسنغال والسويد وسويسرا وسوريا وتونس وتركيا وزيمبابوي.

والملفت في ذات البرنامج أنه استهدف السفارة الجزائرية بفرنسا والملحق العسكري وحتى السفير الفرنسي في الجزائر في تلك الفترة كزافييه درينكور ورقم المحلق العسكري الفرنسي، بالإضافة إلى هاتف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وهو ما دفع العدالة الفرنسية للتحرك من أجل فتح تحقيق وإيداع شكوى بخصوص انتهاك خصوصية وحرية الأشخاص وغيرها من الوقائع المتعلقة ببرنامج التجسس الخطير.

ولكن من غير المعروف ما إذا كان برنامج “بيغاسوس” قد أصاب أيا من الهواتف بنجاح، وللتأكد من ذلك يجب إجراء تحليل جنائي للهواتف المستهدفة، في المقابل، كشف الفحص الجنائي لـ67 جهاز iPhone آخر لأشخاص وردت أسماؤهم واستهدفهم عملاء NSO عن 37 هاتفا، تم اختراقه فعلا ببرمجية “بيغاسوس”، بحسب المختبر التقني للعفو الدولية.

وقد نددت منظمة العفو الدولية في بيان لها –تحوز الشروق نسخة منه- ببرنامج “بيغاسوس” الذي وصفته بانتهاك حقوق الإنسان واعتبرت أن برامج التجسس الخاصة بـNSO Group المملوكة للكيان الصهيوني هي سلاح مفضل للحكومات القمعية التي تسعى إلى إسكات الصحفيين، واستغلال النشطاء وسحق المعارضة، مما يعرض أرواحًا لا حصر لها للخطر، ولفتت إلى أن هذا البرنامج الذي يستهدف خلسة هاتف الشخص يسمح للمهاجم بالوصول الكامل إلى محتويات الهاتف من رسائل قصيرة، رسائل البريد الإلكتروني، نشاط الإنترنت، الميكروفون، الكامير، المكالمات الهاتفية وجهات الاتصال، وكشفت بأن شركاء شركة “NSO” الصهيونية دول كأذربيجان والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمجر والهند وكازاخستان والمكسيك والمغرب ورواندا وتوغو.