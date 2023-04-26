6 آلاف طالب دكتوراه يجتازون امتحانات مستوى الانجليزية

تخص 91 جامعة في الفترة من 25 حتى 27 أفريل

باشرت مؤسسات التعليم العالي عبر الوطن إجراء امتحانات تحديد المستوى في مادة اللغة الإنجليزية لفائدة طلبة الدّكتوراه الجدد وهذا بداية من 25 إلى غاية 27 أفريل الجاري.

وستنظم 91 مؤسسة تعليم عالي والمؤهلة للتكوين في الطور الثالث اختبار تحديد المستوى في اللغة الانجليزية لـ6010 طالب مسجل في السنة أولى من الدكتوراه للموسم الجامعي 2022-2023، وهذا في إطار تنفيذ برنامج التكوين الأولي في الطور الثالث في التعليم العالي والذي نص عليه القرار 19\14 الموقع من قبل البروفيسور كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والصادر في 24 ديسمبر 2022.

ويأتي هذا الاختبار من أجل تكوين الطلبة الناجحين في اللغة الانجليزية وفقا للتوجه الجديد للتكوين في الدكتوراه الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي منذ قدوم البروفيسور كمال بداري، حيث يعتمد على تكوين تكميلي في عدة مواد منها الفلسفة واللغة الإنجليزية، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمقاولاتية ومنهجية البحث، وقد تم اعتماد برنامج مرجعي موحد معد من قبل لجنة خبراء من أجل تكوين طلبة الدكتوراه.

ووفقا لما أوضحته الوزارة في بيان لها فعملية تحديد المستوى ستمكن من توزيع الطّلبة وتوجيههم حسب مختلف المستويات، مما يسمح بالانطلاق الفعلي لعملية تدريس اللغة الانجليزية، لكل طالب دكتوراه حسب مستواه، إذ تستهدف منها أن يحصل الطلبة على الأقل على مستوى B2 أو C1 في اللغة الانجليزية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاختبارات الخاصة بتحديد المستوى في اللغة الانجليزية تمّ إعدادها لأول مرة من طرف خبراء جزائريين ينتمون للجنة البيداغوجية الوطنية لمادّة الإنجليزية، من خلال الاعتماد على معايير متعارف عليها دوليًا، مثل الاختبارات الإلكترونية التي جاءت موحّدة من حيث صياغتها وإجرائها وتصحيحها والإعلان الفوري على نتائجها.