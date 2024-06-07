6 آلاف منصب بالتربية للترقية إلى رتبٍ عليا

"الشروق" تنشر تفاصيل أكبر امتحان مهني بعنوان 2024

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة مراحل الامتحانات المهنية الداخلية، لترقية مستخدميها إلى 25 رتبة عليا بعنوان السنة المالية 2024، إذ أعلنت بأن المترشحين المقبولة ملفاتهم سيستلمون استدعاءاتهم في آجال أقصاها 27 جوان الجاري، على أن تجتمع لجان الطعن قبل الـ3 جويلية الداخل، أي عشرة أيام قبل إجراء المسابقة، لإعادة النظر في “ترشيحات” الممتحنين غير المقبولة.

وإلى ذلك، فقد خصصت الوزارة الوصية أزيد من 6 آلاف منصب مالي، لأجل تمكين أكبر عدد ممكن من موظفيها من الاستفادة من الترقية إلى رتب عليا خلال مسارهم المهني، إذ نالت رتبة “مستشار التربية” حصة الأسد من حيث عدد المناصب بـ1930 منصب، تليها في المرتبة الثانية رتبة “مدير مدرسة ابتدائية” بتخصيص 929 منصب مالي، في حين حلت رتبة “مشرف التربية” في المرتبة الثالثة بتخصيص 866 منصب مالي.

وفي مقابل ذلك، فقد جاءت رتبة “مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني”، في المرتبة الأخيرة من حيث عدد المناصب المالية، بتوفير 10 مناصب فقط، مقابل تخصيص صفر منصب على مستوى 48 ولاية، في حين استفادت رتبة “مستشار التغذية المدرسية” من 20 منصبا وزعت على 10 ولايات، في حين أن المسابقة لن تفتح عبر 48 ولاية.

تسليم الاستدعاءات للمقبولة ملفاتهم من 4 جوان على مدار 15 يوما

وبخصوص رزنامة مراحل الامتحانات المهنية المفرج عنها من قبل الوصاية بعد المصادقة عليها، فقد أشار جدول العملية إلى أن مقررات الامتحان المهني قد تم فتحها في آجال سابقة أي بتاريخ 26 ماي الفائت، في حين تم إيداعها على مستوى مصالح الوظيفة العمومية في نفس التاريخ، في حين تحصلت مصالح مديريات التربية للولايات المختصة على “رأي المطابقة” في الـ3 جوان الجاري، أين تم الإعلان عنها في الـ4 منه.

ولفتت نفس الرزنامة إلى أن المترشحين ممن تتوفر فيهم شروط المشاركة في الامتحان المهني، مطالبون وجوبا بالتسجيل وإيداع طلبات الترشح في الفترة بين الـ4 والـ27 جوان الجاري أي على مدار 15 يوما، وذلك على مستوى مديريات التربية للولايات، في حين يتم تسجيل نفس الملفات في “دفتر خاص” حسب التسلسل الزمني لاستلامها، على أن يتم تسليم الاستدعاءات للمقبولة ملفاتهم 10 أيام قبل تاريخ إجراء الامتحان المهني.

وبخصوص، دراسة الملفات وإعداد محاضر اللجان، أبرزت الرزنامة ذاتها بأن العملية تنطلق بصفة رسمية بالموازاة مع انطلاق التسجيلات وإيداع ملفات الترشح، أي بدءا من تاريخ الـ4 جوان الجاري، ليتم بعدها الانتقال إلى مرحلة الإجراء، والتي ستجرى في الـ13 جويلية المقبل، على أن يتم تحديد تاريخ الإعلان عن النتائج مستقبلا.

إيداع الطعون في أجل أقصاه 27 جوان ودراستها قبل الـ3 جويلية

أما بالنسبة للمترشحين المرفوضة “ترشيحاتهم”، فقد أكدت الرزنامة الزمنية على أنهم مدعوون لتقديم طعونهم في الفترة من الـ4 جوان إلى غاية الـ27 منه، على أن تقوم لجان الطعن بعقد اجتماعاتها لإعادة النظر في تلك الملفات في الـ3 جويلية الداخل، مع ضرورة تبليغ المعنيين بالنتائج بأي وسيلة اتصال ممكنة.

وبشأن المناصب المالية، أوضحت مصادر “الشروق” بأن الوزارة قد خصصت 6088 منصب مالي بعنوان السنة المالية 2024، لإجراء الامتحان المهني الداخلي للترقية إلى الرتب العليا، والتي تم توزيعها على 60 مديرية تربية، بناء على الاحتياج المنجز من قبل مصالحها المختصة.

وإلى ذلك، فقد تم فتح 124 منصب مالي لتمكين الموظفين من الترقية إلى رتبة “مدير ثانوية”، بمعدل فتح بين منصب واحد و8 مناصب، في حين أن هناك ولايات لم يفتح بها أي منصب مالي، في حين تقرر فتح 277 منصب مالي للترقية إلى رتبة “نائب مقتصد”، أدناها منصب واحد وأعلاها 17 منصبا.

تخصيص 866 منصب للظفر برتبة “مشرف التربية”

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد خصصت الوصاية 866 منصب مالي، لتمكين مستخدميها من الترقية إلى رتبة “مشرف التربية”، بحيث سيم فتح بين منصب مالي واحد و52 منصبا عبر مختلف ولايات الوطن، في حين تقرر فتح 107 منصب للترقية إلى رتبة “ملحق بالمخبر”، بحيث تراوحت عدد المناصب المفتوحة بالولايات بين منصب و 12 منصبا.

وفي مقابل ذلك فقد تم توفير 178 منصب مالي للترقية إلى رتبة “مقتصد رئيسي”، وتراوحت بين منصب و7 مناصب، في حين لم يفتح أي منصب بـ15 ولاية.

وبهذا الخصوص، فقد تقرر فتح 79 منصبا ماليا، لأجل تمكين موظفي قطاع التربية الوطنية من الترقية إلى رتبة “مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني”، بحيث تراوح عدد المناصب في الولايات بين منصب واحد و08 مناصب، في حين لم يتم تخصيص أي منصب بـ26 ولاية.

أزيد من ألف منصب للترقية إلى رتبة “مستشار التربية”

وفي هذا الشأن، فقد استفادت رتبة “مستشار التربية” من 1390 منصب مالي، بحيث سيتم فتح ما بين منصبين و120 منصب مالي عبر مختلف ولايات الوطن، في حين نالت رتبة “مستشار رئيس للتربية” 155 منصب مالي، أدناها منصب واحد وأعلاها 15 منصبا، في حين لم يتم فتح أي منصب على مستوى 19 ولاية.

أما بالنسبة للترقية إلى رتبة “نظار ثانوية”، فقد خصصت الوزارة 219 منصب مالي، بحيث تراوح عدد المناصب المفتوحة عبر الولايات بين منصب واحد و17 منصبا ماليا، في حين تقرر فتح 149 منصب مالي لتمكين الموظفين من الترقية إلى رتبة “نائب مقتصد مسير”، إذ تراوحت المناصب المفتوحة بين منصب واحد و9 مناصب.

وفي مقابل ذلك، فقد استفادت رتبة “ملحق رئيسي بالمخبر” من 315 منصب مالي، أدنها منصب واحد وأعلاها 37 منصبا والتي تم توزيعها عبر الولايات بناء على الاحتياج.

أما بخصوص رتبة “مقتصد”، فقد قررت الوصاية فتح 205 منصب مالي، بحيث تراوح عدد المناصب المالية المفتوحة عبر الولايات بين منصب واحد و12 منصبا، في حين تم تخصيص 371 منصب للترقية إلى رتبة “مساعد مدرسة ابتدائية”، أدناها منصب واحد وأعلاها 27 منصبا.

ومن جهة أخرى، فقد تم توفير 929 منصب مالي لتمكين الموظفين من الترقية إلى رتبة “مدير مدرسة ابتدائية”، بحيث تراوح عدد المناصب المفتوحة على مستوى الولايات بين منصب واحد و 162 منصب.

277 منصب لافتكاك رتبة “مدير متوسطة”

أما بشأن رتبة “مدير متوسطة”، فقد أفادت الوصاية بأنه تم تخصيص 277 منصب مالي، أدناه منصب واحد وأعلاه 17 منصبا، في حين تقرر فتح 20 منصبا ماليا للترقية إلى رتبة “مستشار التغذية المدرسية”، بحيث تراوح عدد المناصب المفتوحة بين منصب واحد و3 مناصب مالية، في حين أن الامتحان المهني لن يفتح على مستوى 48 ولاية.

وفي المقابل فقد استفادت رتبة “مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني” من 10 مناصب مالية، بمعدل منصب واحد بكل ولاية، في حين أن 48 ولاية المتبقية لم يفتح بها أي منصب.

136 منصب للترقية إلى رتبة “مفتش التعليم الابتدائي”

وفيما يتعلق برتب التفتيش، فقد قررت الوصاية فتح 136 منصب مالي لتمكين موظفيها من الترقية إلى رتبة “مفتش التعليم الابتدائي”، والتي سيتم توزيعها على خمسة تخصصات وهي اللغة العربية 67 منصبا، اللغة الفرنسية 14 منصبا، اللغة الأمازيغية 08 مناصب، التغذية المدرسية 8 مناصب وتخصص إدارة الابتدائيات 39 منصبا ماليا.

124 منصب لنيل رتبة “مفتش التربية الوطنية”.. بـ19 تخصصا

وإلى ذلك، سيتم فتح 157 منصب مالي للترقية إلى رتبة “مفتش التعليم المتوسط”، حيث توزع على 14 تخصصا، بحيث سيتم فتح بين 4 و27 منصبا لكل تخصص، بناء على الاحتياج المطلوب، في حين تقرر تخصيص 124 منصب للترقية إلى رتبة “مفتش التربية الوطنية” وهي أعلى رتبة، والتي ستوزع على 19 تخصصا موجودا، وذلك بفتح بين منصب و15 منصبا لكل تخصص.

ويتعلق الأمر بتخصصات، اللغة العربية وآدابها فتح 7 مناصب، فلسفة 02 مناصب، التاريخ والجغرافيا 10 مناصب مالية، علوم اقتصادية 4 مناصب، رياضيات 11 منصبا، علوم فيزيائية 6 مناصب، علوم إسلامية 3 مناصب، علوم الطبيعة والحياة 8 مناصب، هندسة الطرائق منصب واحد، إعلام آلي 3 مناصب، لغة اسبانية مناصب، لغة ألمانية 02 مناصب، لغة انجليزية 9 مناصب، لغة فرنسية 13 منصبا، لغة أمازيغية 05 مناصب، لغة ايطالية 3 مناصب، التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني 15 منصبا، إدارة الثانويات 6 مناصب وتخصص التسيير المالي والمادي 13 منصبا ماليا.