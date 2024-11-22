6 أخطاء شائعة تدمّر بها شخصية طفلك؟

يدمر بعض الإباء شخصية أطفالهم عن طريق ارتكاب أخطاء كبيرة في التربية، بحيث تجعلهم عدوانيين، ومكتئبين، ومثيرين للمشاكل، وفاقدين لتقدير الذات.

وتؤكد دراسة أجرتها جامعة واشنطن، أن تقدير الذات يتشكل ويتعزز منذ السنوات الأولى من الطفولة (وبشكل أكثر دقة حوالي سن الخامسة).

وتنفي هذه النتائج فكرة أن تقدير الذات يتشكل بشكل رئيسي خلال فترة المراهقة، وفقا لموقع Learning.

مؤشرات تدمير شخصية الطفل

يتم تحديد ما إذا كان الفرد يصاب باضطراب الشخصية أثناء حياته أم لا من خلال العديد من العوامل، بما في ذلك علم الوراثة وعلم الأحياء.

إن البيئة المنزلية وأسلوب التربية قد يزيدان أو يقللان من احتمالية إصابة الطفل بأعراض اضطراب الشخصية في وقت لاحق من حياته.

وفيما يلي 6 أخطاء شائعة في التربية تزيد من احتمالية إصابة الطفل بأعراض اضطراب الشخصية.

وكل هذه الأخطاء تأتي من محاولات الآباء الخاطئة لمساعدة أطفالهم، بحسب موقع psychologytoday.

الحب المشروط

هناك العديد من الجمل المختلفة التي تعبر عما يسمى “الحب المشروط” مثل “أكمل الأكل حتى أحبك”، ” إذا لم تراجع دروسك لن يحبك والدك”.

تلك المقولات تتسبب بفقد الطفل معنى الحب والأمان من خلال الرسائل السلبية التي تحملها.

المقارنات

مقارنة الطفل بأقرانه قد تولد لديه الحقد والغيرة وليس التنافس كما يتوقع الآباء، فمقولة مثل “فلان أحسن منك- علان يقوم بكذا وأنت لا”، تضر أكثر مما تنفع.

لذا على الوالدين أن يدركا أن لكل طفل بصمة خاصة، وشخصية مختلفة وتطور مختلف عن غيره.

العقاب الجسدي (الضرب)

إن من أسوأ أساليب العقاب هو العقاب البدني (الضرب)، عليك أن تدرك أن مقولة: “لقد تربينا جميعا على الضرب، ما الذي حدث”، تعبر عن تغير جذري في استراتيجيات التربية.

واعلم جيدا أن ضربك لطفلك لا يعلمه بل هو تعدٍ عليه وطريقة تفرغ بها غضبك عليه، لذا يجب أن تعلمه بشكل عملي وواضح وبهدوء.

التذبذب في معاملة الطفل

عدم وضوح استراتيجية التربية أمر من الخطورة بمكان على شخصية الأطفال، لذا على الآباء أن يكونوا حازمين ويرددون أقوالا ثابتا.

فإذا قال الولد لابنه: “ممنوع لعب الكرة في المنزل”، إذًا فهو ممنوع نهائيا، لا يمكنك أن توافق به يوم وترفضه يوما، لأن التشتيت بقوانين متغيرة، سيجلب المشاكل.

المساعدة بدون سبب

حماية الأطفال واجب علينا لكن لا يجب المبالغة في ذلك بتقييد حريته، مثل “لا تركض حتى لا تسقط”، فيجب ترك قدر من الحرية للطفل حتى يتحمل مسئولية نفسه.

فالطفل يحتاج أن يعرف أنه قد يسيء التصرف، وكيف يحل المشكلة، فمساعدتك له أكثر من اللازم، سيجعله متواكلاً وسيظل في انتظار المساعدة حتى بعد بلوغه.

السخرية

هذا التصرف قد يخرج من بعض الآباء بصورة عفوية، لكن السخرية من أخطاء الأطفال التافهة والمضحكة أمر ليس مادة للسخرية سواء أمامهم أو لا.

فالسماح بذلك هو تعدٍ على خصوصية الطفل، وهذا الأمر قد يؤدي إلى فقدان ثقة الطفل في والده أو والدته وفي نفسه أيضا، حسب موقع alqiyady.

ماهي طرق تطوير شخصية الطفل؟

امنحه الخيارات

امنح طفلك خيارات متعددة ودعه يختار ما يريد، مثل منحه الاختيار بين ثلاث خيارات مختلفة للإفطار.

سيؤدي القيام بذلك إلى تعزيز الشعور بالذات لدى طفلك ومنحه الثقة في اتخاذ القرارات.

لا تفعل كل شيء من أجله

امنح طفلك المزيد من المسؤوليات أثناء نموه ودعه يتخذ قراراته الخاصة، بينما تساعد طفلك في ارتداء ملابسه على تسريع الخروج من المنزل في الصباح، فإن السماح لطفلك باختيار ثيابه يعزز الشعور بالاستقلالية.

لا يوجد شخص مثالي

ضع معاييرا وتوقعات واقعية لطفلك، ولكن ذكره باستمرار أن الفشل وارتكاب الأخطاء جزء من الحياة، شجعه على المجازفة وارتكاب الأخطاء ولكن حاول ألا تعاقبه.

ممارسة الأعمال المنزلية

إن إعطاء طفلك مجموعة من الأعمال المنزلية للقيام بها في البيت هو طريقة رائعة لمساعدته على تطوير الانضباط وعادات العمل الجيدة.

ولكن تأكد من إعطاء الطفل مهمة مناسبة للقيام بها، وليس شيئا خارج عن قدراته العقلية أو الجسدية، حسب موقع almalomat.