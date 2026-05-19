6 أخطاء قد تُلحق الضرر بهاتفك الذكي

معظمنا يأمل أن تدوم هواتفنا الذكية لسنوات، ولكننا غالبا ما نرتكب، دون أن ندري، أخطاءً صغيرة تؤثر بشكل كبير على أدائها الجيد وعمرها الافتراضي.

في عام 2023، نشرت سامسونج مقالا أوضحت فيه أنها لا تنصح بإبقاء الهاتف موصولا بالشاحن لفترات طويلة.

وكتبت الشركة: “تذكر أن شحن البطارية إلى 100٪ بشكل متكرر قد يؤثر سلبا على عمرها الافتراضي”، وفق موقع slashgear.

تجفيفه في الأرز

عند البحث عن طرق لإنقاذ هاتف ذكي سقط في الماء، ستجد على الإنترنت نصيحة شائعة جدا وهي وضعه في كيس من الأرز.

لسوء الحظ، هذه في الواقع من أسوأ النصائح. فبينما قد يمتص الأرز بعض الرطوبة السطحية، إلا أنه لا يستطيع تجفيف الداخل بشكل صحيح، وقد تتسرب حبيبات صغيرة أو غبار إلى المنافذ والفتحات، مما يُسبب تلفا دائما.

تجاهل تحديثات البرامج

هل تضغط غالبا على زر “تذكيري لاحقا” كلما طلب منك هاتفك تحديثا؟ مع أن تأجيل التحديث من حين لآخر قد يكون مقبولا، إلا أن جعله عادة هو أحد أسوأ الأخطاء التي يمكنك ارتكابها.

لا تقتصر التحديثات على إضافة ميزات جديدة فحسب، بل تُصلح أيضا الثغرات الأمنية وتُعالج مشاكل الأداء.

تجاهل التحديثات قد يجعل هاتفك بطيئا وغير مستقر وعرضة للاختراق، حيث يمكن للمتسللين استغلال هذه الثغرات لسرقة بياناتك.

الشحن في بيئة حارة

الشحن في بيئة حارة يزيد من تراكم هذه الحرارة، مما قد يُقلل من عمر جهازك.

استخدام شواحن رخيصة

قد يبدو استخدام شاحن رخيصا موفرا للمال، ولكنه يُوفر طاقة غير مستقرة، ويسخن بسرعة، ويفتقر إلى ميزات الأمان اللازمة، مما يُعرّضه لخطر التلف أو حتى الحريق.

تنظيف تطبيقات الخلفية يدويا

قد تعتقد أن تشغيل عدة تطبيقات في الخلفية دون استخدامها يُبطئ جهازك. لكن معظم الهواتف الذكية الحديثة مُصممة للتعامل مع هذه التطبيقات، حيث تُبقيها في وضع استهلاك منخفض للطاقة حتى الحاجة إليها.

استخدام شبكات “الواي فاي” العامة

تُعرف نقاط اتصال “الواي فاي” العامة بأنها غير آمنة، لأنها غالبا ما تكون غير مُشفّرة أو ذات إجراءات أمنية ضعيفة.

هذا يُسهّل على المُخترقين سرقة معلوماتك الشخصية، مثل كلمات المرور وبياناتك المصرفية، إذا اتصلت بإحدى هذه الشبكات، بحسب موقع howtogeek.

كيف تحافظ على هاتفك

استعمال غطاء عالي الجودة

يُشكّل الغطاء المتين خط الدفاع الأول لهاتفك ضد السقوط والصدمات. ابحث عن غطاء يوفر حماية قوية للزوايا وحافة مرتفعة لحماية الشاشة.

استخدام واقي شاشة

يمكن لواقي الشاشة المصنوع من الزجاج المقوى امتصاص الصدمات ومنع الخدوش، مما يُطيل عمر شاشتك.

تثبيت تطبيق لتتبع الأجهزة

تساعدك تطبيقات التتبع، مثل “Find My iPhone” أو “Find My Device”، في تحديد موقع هاتفك في حال فقدانه أو سرقته. كما تُمكّنك هذه التطبيقات من قفل هاتفك أو مسح بياناته عن بُعد لحماية بياناتك.

استخدم حقيبة مقاومة للماء

بالنسبة لمن يتعرضون للماء باستمرار، تُعدّ الحقيبة أو الجراب المقاوم للماء ضرورية. وهذا مفيد بشكل خاص لرحلات الشاطئ، أو الاسترخاء بجانب المسبح، أو حتى في الأيام الممطرة.

تجنب درجات الحرارة القصوى

هاتفك حساس لتغيرات درجات الحرارة. احفظ هاتفك بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، وتجنب تركه في السيارات الساخنة.

حافظ على نظافته

نظف هاتفك بانتظام لمنع تراكم الغبار والأوساخ. استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة لمسح الشاشة، وفرشاة ناعمة أو هواء مضغوط لتنظيف المنافذ والشقوق. فالحفاظ على نظافة هاتفك لا يضمن فقط الأداء الأمثل، بل يقلل أيضا من خطر تراكم البكتيريا.

التحقق من تحديثات البرامج

غالبا ما تتضمن التحديثات إصلاحات للأخطاء وتحسينات تمنع حدوث أضرار متعلقة بالبرامج. كما يحمي تحديث البرامج جهازك من الثغرات الأمنية ويُحسّن الأداء العام.

اضبط هاتفك على تنزيل التحديثات تلقائيا، أو تحقق من وجود إصدارات جديدة يدويا بانتظام.

فحص الأضرار المادية

ـ ابحث عن الشقوق أو الانبعاجات أو أي سلوك غير طبيعي قد يشير إلى تلف داخلي.

معالجة هذه المشكلات مبكرا تمنع حدوث مضاعفات أخرى. باكتشاف المشاكل المحتملة مبكرا، يمكنك تجنب أضرار جسيمة وإطالة عمر جهازك.

ـ كما تساعدك الفحوصات الدورية على تحديد الوقت المناسب لاستبدال معدات الحماية أو الملحقات، وفق موقع steadyfix.