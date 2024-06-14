6 أخطار ستتعرض لها إذا تم اختراق هاتفك؟

تحدث عملية اختراق الهاتف عندما يستخدم أحد قراصنة الانترنت برامج ضارة لإصابة الهواتف الذكية الضعيفة واختراقها، وسرقة المعلومات الشخصية المخزنة على تلك الأجهزة.

وفي حالة تعرضت لاختراق هاتفك، يمكن أن تتعرض إلى مجموعة من الأخطار، منها سرقة أموالك عبر الاستيلاء على بياناتك المصرفية، أو استخدام جهازك لتنفيذ هجمات الكترونية أخرى.

كيف يُخترق الهاتف؟

هناك عدد من تقنيات اختراق الهاتف المختلفة، أحد أكثر هذه الأساليب شيوعا هي:

– خداع المستخدم للنقر على رابط ضار

– تنزيل برنامج من متجر تطبيقات مزيف أو من أي مكان آخر من خلال ما يٌعرف بالهندسة الاجتماعية.

– غالبا ما يتم ذلك من خلال استخدام رسائل البريد الإلكتروني التصيدية

– أسلوب آخر يتضمن مبادلة بطاقة SIM، حيث يقوم المهاجم بإقناع مزود الهاتف المحمول للضحية بنقل بطاقته الخاصة به إلى جهاز تحت سيطرته.

– يمكن أيضا أن تسمح كابلات USB أو كابلات الشحن المصابة بالوصول للمهاجم، وبمجرد أن يجد المهاجم طريقة للدخول، يمكن كشف بيانات المستخدم، خاصة عندما يتم إعادة استخدام كلمات المرور، بحسب موقع forbes.

لماذا تُخترق الهواتف؟

يعرف المتسللون أن هاتفك هو نقطة وصول لأهم البيانات والحسابات الخاصة بك ما يجعلهم يرتكبون أنواع عمليات الاحتيال، بما في ذلك:

عمليات الاستيلاء على الأجهزة

في بعض الأحيان يكون المتسللون مهتمين فقط باستخدام جهازك، وليس الوصول إلى بياناتك.

يستخدم المحتالون الأجهزة المخترقة للتعدين الخفي (استخراج العملة المشفرة في الخلفية)، أو إرسال الإعلانات غير المرغوب فيها، أو كوسيلة لتنفيذ هجمات إلكترونية أخرى.

تسرب البيانات والكشف عنها

تعد البيانات الموجودة على جهازك – كلمات المرور وأرقام التعريف الشخصية ورموز المرور وما إلى ذلك – بمثابة عملة قيمة للمحتالين.

يمكنهم استخدام معلوماتك لسرقة هويتك أو حتى بيعها على الويب المظلم إلى قراصنة آخرين.

الوصول إلى الصور الحساسة للابتزاز

يمكن للمحتالين استخدام صورك للابتزاز أو تسريبها عبر الإنترنت.

التجسس والمطاردة

قد يقوم شخص تعرفه بتثبيت برنامج تجسس على هاتفك لمراقبتك، يمكن أن تعرضك هذه الأنواع من عمليات الاحتيال الخاصة باختراق الهاتف لخطر الأذى الجسدي.

سرقة الهوية والاحتيال المالي

هناك ما يكفي من المعلومات على هاتفك للسماح للمحتالين بسرقة هويتك أو الوصول إلى حساباتك المالية لسرقة أموالك، وفق موقع aura.

ما هي علامات الاختراق؟

هناك علامات تكشف لك أن هاتفك تعرض للاختراق من بينها:

النوافذ المنبثقة المستمرة

إذا كنت تعاني باستمرار من النوافذ المنبثقة غير المناسبة أثناء التصفح على هاتفك، فقد يكون ذلك علامة على تعرض هاتفك للاختراق.

كما تعد الإعلانات المبهرجة أو المحتوى غير المناسب الذي يظهر على هاتفك مؤشرين على تعرض هاتفك للاختراق.

التحقق من حساباتك

أكبر علامة حمراء على الإطلاق هي أن تجد نفسك محجوبا بشكل غير متوقع من حساباتك على غوغل والحسابات الأخرى عبر الإنترنت.

ضوء مؤشر الكاميرا أو الميكروفون

إذا تم تشغيل أضواء المؤشر أو الرموز بشكل عشوائي، فقد يكون ذلك علامة على وجود هاتف مخترق.‍

وجود صور غريبة

من الممكن أن تجد صورا ومقاطع فيديو غريبة في معرض الصور الخاص بك، فإذا قام المتسللون باختراق هاتفك، فقد يستخدمونه للتجسس عليك أو التقاط صور ومقاطع فيديو دون علمك.

تطبيقات جديدة

إذا لاحظت أن هاتفك يحتوي على تطبيقات جديدة لم تقم بتنزيلها أو شرائها، فقد يكون ذلك علامة على أن أحد المتسللين تمكن من الوصول إلى هاتفك.

استنزاف البطارية بسرعة

أحد الأعراض الشائعة التي تشير إلى تعرض هاتفك للاختراق هو استنزاف البطارية بسرعة.

قد يؤدي هذا أيضا إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف،فإذا رأيت فرقا ملحوظا فجأة، فقد تكون هناك مشكلة.

المكالمات الصادرة غير المعروفة

إذا كان هاتفك يرسل مكالمات أو رسائل نصية من تلقاء نفسه، فهذه علامة على احتمال اختراق هاتفك، وفقا لموقع us.norton.

ماذا يجب أن تفعل إذا تم اختراق هاتفك؟

إذا اكتشفت أن هاتفك قد تم اختراقه، فهناك عدد من الخطوات المهمة التي يجب اتخاذها على الفور:

– استخدام برامج مكافحة الفيروسات التي تقوم بعزلأي اختراق لمنعها من التأثير على بقية هاتفك.

– إذا لاحظت أي تطبيقات على هاتفك لم تقم بتنزيلها، فاحذفها.

– إذا كنت لا تزال تعتقد، بعد القيام بكل هذه الأشياء، أن شخصا آخر قد سيطر على هاتفك، قم بإعادة ضبط جهازك على المصنع.

يؤدي القيام بذلك إلى إزالة جميع الملفات والتطبيقات من هاتفك، ولكنه يضمن أيضا إزالة كل ما استخدمه المتسلل للدخول.

– قم بتغيير كلمات المرور لأي حسابات تم اختراقها – وهي ممارسة جيدة عندما تكون بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك متورطة في اختراق البيانات.

كيفية تمنع اختراق هاتفك مرة أخرى؟

قم بتحميل برامج مكافحة الفيروسات، حيث تعمل عن طريق فحص هاتفك بحثا عن الفيروسات والبرامج الضارة، ثم إزالة أي تهديدات لجهازك، حسب موقع security.