6 أخطار يسببها الاستخدام المتكرر للقارورات البلاستيكية

عادة ما يتم تسويق المياه المعبأة على أنها أكثر أمانا للشرب، غير أن الحقيقة أنها تحتوي على البكتيريا في حالة الاستخدام المتكرر للقارورات البلاستيكية.

قامت دراسة أجريت عام 2018 بتحليل 259 زجاجة من المياه المعبأة من جميع أنحاء العالم، ووجدت أن 93% منها تحتوي على جزيئات بوليمر صناعية “ميكروبلاستيك”، بحسب موقع livestrong.

ومن بين الأمراض التي قد يتسبب فيها إعادة استعمال عبوات المياه البلاستيكية أكثر من مرة:

اضطراب الهرمونات

تعمل المواد البلاستيكية على إحداث اختلال في الهرمونات، حيث يمكن أن ترسل إشارات مختلطة، مما يتسبب في إنتاج بعض الهرمونات بشكل مفرط ويؤدي إلى نقص أخرى.

السرطان

يواصل الباحثون الإبلاغ عن أن الزيادة في المواد الكيميائية في المواد البلاستيكية، يساهم في الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والأوعية الدموية.

الغدد الصماء

قد يؤثر مركب “البيسفينول”الموجود في الزجاجات البلاستيكية على نظام الغدد الصماء البشري ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والعيوب الخلقية.

بكتيريا وطفيليات

وجد باحثون أن القارورات تحتوي على أكبر عدد من البكتيريا، حيثيصل عددها إلى أكثر من 900 ألف وحدة، ما يعني تشكيل مستعمرة لكل سنتمتر مربع في المتوسط.

كما كشف الباحثون أيضا أن 60% من الجراثيم التي عُثرعليها في زجاجات المياه كانت قادرة على إصابة الناس بشتى الأمراض، وفقا لموقع medindia.

التسريبات الكيميائية

أي أن محاولات تنظيف العبوات البلاستيكية المخصصة للاستعمال مرة واحدة من الممكن أن تؤدي إلى تسرّب بعض المواد الكيميائية التي تدخل ضمن تركيبتها.

وهذه المركبات الكيميائية منها ما هو مسرطن، ومنها ما يسبب المشاكل في الجهاز الهضمي أو في القدرة الإنجابية لدى المرأة.

في حال عدم غسلها

بحسب الدراسات العلمية، فإن استعمال القناني المخصصة لشرب المياه لمدة أسبوع واحد من دون غسلها وتعقيمها يؤدي إلى نمو البكتيريا في عنقها.

هذا الأمر من شأنه أن يسبب التسمم الغذائي،والإصابة بنوبات من القيء وآلام البطن.

أما إذا تم استعمال القارورة لفترات زمنية طويلة مع تركها في حرارة الغرفة، فإن المياه التي تُعبّأ فيها تكون غير صالحة للشرب، وفقا لموقع “صحتي”.

مراعاة الرموز

وتجنبا لمخاطر القوارير البلاستيكية، يُفضل تجنب استعمالها لأكثر من مرة واحدة، كما يجب مراعاة الرموز الخاصة المسجلة عليها في الأسفل.

أحد هذه الرموز، هو مثلث يحتوي على رقم بداخله يشير إلى نوع البلاستيك المُستعمل في صنع المنتج.

-القارورة المعلّمة برقم “1” (PET) آمنة للاستخدام مرة واحدة فقط. إذا عرضتها للحرارة أو الشمس، يمكن أن تطلق مواد سامة في المياه.

– كن حذرا عندما ترى قارورة معلّمة برقم “3” أو “7”، وهو ما يعني أن هذه القوارير تطلق مواد سامة يمكن أن تصل إلى الأطعمة والمياه.

-القوارير المسموح بإعادة استخدامها هي المصنوعة من البولي إيثيلين، وتكون معلّمة برقم “2” أو “4”.

ينطبق نفس الشيء على القوارير المصنوعة من البولي بربيولين المعلّمة برقم “5” والحروف “PP”، بحسب موقع “لك العافية”.