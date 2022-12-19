6 أسباب تجعلك تستيقظين متعبة رغم أنك نمت لساعات طويلة

غالبا ما تستيقظين متعبة رغم أنك نمت لساعات طويلة؟ من المحتمل أنك تتساءلين عما إذا كان هناك أسباب خفية لا تعرفينها، الحقيقة الأكثر إثارة للدهشة هي أنه في كثير من الأحيان لا يكون هذا الأمر بسبب الأرق ظاهريا، لذلك يخبرك الأطباء عن الأسباب الخفية التي تجعلك تستيقظين من النوم متعبة رغم أنك نمت نوما عميقا.

اضطرابات النوم

في بعض الأحيان، يكون السبب الأكثر وضوحا لاستيقاظ الشخص متعبا هو اضطرابات النوم، فإذا كنت تواجهين صعوبة في النوم بشكل متكرر أو الاستيقاظ عدة مرات كل ليلة، فمن المحتمل أنك تشعرين بالتعب عند النهوض من السرير وطوال اليوم.

أحد الاضطرابات التي تؤثر على جودة النوم هو توقف التنفس أثناء النوم، هذه حالة تحدث عندما لا يرسل دماغك الإشارات المناسبة إلى العضلات التي تتحكم في التنفس، فيحدث التأثير المباشر على النوم لذلك يستيقظ الشخص وهو يشعر وكأنه لم ينم، وفقا لموقع steptohealth.

مشاكل نفسية

في بعض الأحيان، يكون سبب استيقاظك متعبا هو الطريقة التي يعمل بها عقلك قبل النوم، فالكثير من الأشخاص يراجعون كل مخاوفهم أو قراراتهم التي يتعين عليهم اتخاذها قبل النوم وهذا هو أسوأ وقت للقيام بذلك، وهذا ما يولد “القلق الليلي” ويؤثر على الراحة، فالتوتر عموما يمنعك من الحصول على نوم هادئ وهذا الانزعاج يجعلك تظلين مستيقظة حتى أثناء نومك، وبالتالي، تستيقظين بسهولة ولا تستطيعين النوم بعمق.

وعادة ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من مثل هذه الحالات النفسية من النوم فقط خلال دورة حركة العين السريعة نظرا لأن جسم الإنسان يتم تدريبه على الاستجابة للمواقف العدائية من خلال الاستيقاظ، فإن هذه المشكلات النفسية تنشط هذا النوع من الاستجابة مما يجعل الشخص يستيقظ، في هذه الحالات، تكون أفضل فكرة هي تعلم تقنيات الاسترخاء، حسب دراسة نشرت في موقع elymattress.

النوم مع الهاتف

التحديق في هاتفك وأنت في السرير لساعات متتالية ليس جيدا أبدا لنوم هانئ ليلا، لكن هل تعلمين أنه حتى إذا لم تلمس هاتفك، فلا يزال بإمكانه التأثير على نومك؟ لأن هذا له علاقة بالإشعاع الصادر من هاتفك الذكي.

قال عالم الأحياء أستريد تاكس أن الهاتف المحمول يتصل بأقرب برج خلوي كل بضع ثوان، ويتم استقبال هذه الإشارة أيضا من قبل الرأس أثناء النوم ويمكن أن تسبب شكاوى غامضة، قد يكون هذا هو سبب عدم استيقاظك وأنت تشعرين باللياقة لذا لا تتركي هاتفك الذكي في غرفة نومك أو وضعه في وضع الطائرة، وفقا لموقع upjourney.

صرير الأسنان

هل تستيقظين كل صباح برأس متعب أو بفك مؤلم؟ قد تقومين بصقل أسنانك أثناء النوم مما يتسبب لك الإجهاد في شد عضلات الكتفين والرقبة والفك دون أن تدركي ذلك، لذلك فلا عجب أنك تستيقظين وأنت لا تشعرين باللياقة.

يمكن أن يساعد تناول المغنيسيوم في تقليل التوتر وإرخاء عضلاتك، هل تستمرين في صرير أسنانك رغم ذلك؟ اطلبي النصيحة من طبيب الأسنان حتى لا يؤدي طحن أسنانك إلى تعطيل نومك فحسب، بل إنك تطحنين أسنانك حرفيا، ويمكن أن يساعد ارتداء واقي فم خاص في كثير من الأحيان على اجتناب هذه المشكلة، بحسب مدونة googebook.

الحموضة المعوية

الاستيقاظ في الصباح مع وجود طعم سيء في فمك والشعور بالخمول قد يعني أنك تعانين من حرقة في المعدة، نظرا لأنك تستلقين أثناء النوم، يمكن أن تتدفق محتويات المعدة الحمضية بسهولة أكبر إلى المريء، في بعض الأحيان لا تلاحظين ذلك، ولكن يمكن أن يؤثر ذلك سلبا على نومك، بحيث لا تستيقظين وأنت تشعرين بالراحة، إن عدم تناول أي شيء قبل النوم، وعدم تناول المسكنات يمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بالحموضة المعوية.

وتشير نتائج دراستين جديدتين تم تقديمهما في الاجتماع العلمي السنوي السابع والسبعين للكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، إلى وجود صلة بين مرض الارتجاع الحمضي والقدرة على الحصول على نوم ليلي جيد، مثلما أشار إلى ذلك موقع webmd.

شرب القليل من الماء

هل تشربين القليل من الماء خلال النهار؟ قد يكون هذا هو سبب استيقاظك متعبة في الصباح، شرب كمية كافية من الماء مهم للدماغ والجهاز العصبي لذلك، اشربي كمية كافية خلال النهار، ولكن أيضا اشربي كأسا كبيرا قبل الذهاب إلى السرير، لأنه قد تصابين بالجفاف أثناء نومك، مما يؤدي إلى تقلص عقلك واستيقاظك وأنت تشعرين بالنعاس، فشرب الماء قبل النوم يحافظ على رطوبتك ويحافظ على تدفق الدم والأكسجين إلى عقلك، نتيجة لذلك، تنامين بشكل أفضل وتستيقظين بشكل أفضل أيضا وفق ما نشره موقع sleepfoundation.