6 أسباب تجعل النساء بحاجة إلى المغنيسيوم

يُعدّ المغنيسيوم ضروريا للجميع، ولكنه يلعب دورا مهما بشكل خاص للنساء لأنه مهم للحفاظ على التوازن الهرموني، وصحة العظام، ووظائف القلب وغيرها.

ويمكن أن يُسبب نقص هذا المعدن مجموعة من المشاكل الصحية التي تؤثر بشكل خاص على المرأة خلال مراحل مختلفة من الحياة.

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Advanced BiomedicalResearch أن النساء الحوامل اللواتي تناولن مكملات المغنيسيوم في نظامهن الغذائي قلّت لديهن مضاعفات الحمل وتحسنت صحتهن الأمومية مقارنةبمن لم يتناولنه، وفقا لموقعhealthcentral.

على الرغم من أهميته، لا يحظى المغنيسيوم دائما بالاهتمام الذي يستحقه، حيث لا تحصل المرأة على ما يكفي منه في نظامها الغذائي.

في حين توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و64 عاما بتناول 270 ملغ من المغنيسيوم يوميا، بينما تزيد هذه الكمية إلى 300 ملغ للرجال في نفس العمر، بحسب موقع bbc.

ماهو تأثير نقص المغنيسيوم على صحة المرأة؟

يؤثر نقص المغنيسيوم على صحة المرأة بطرق متعددة، وغالبا ما يكون ذلك بشكل تدريجي وخفي، وقد ارتبط نقصه بحالات مثل متلازمة تكيس المبايض.

في مثل هذه الحالات، يمكن أن تُحسّن المكملات الغذائية أعراضا مثل فرط الأندروجين، وزيادة الشعر، وجودة النوم.

ووفقًا لأحدث دراسة، تحتاج النساء إلى حوالي 350 ملغ من المغنيسيوم يوميا لدعم الوظائف البيولوجية الأساسية.

يُخزَّن أكثر من 50% من المغنيسيوم في أجسامنا في العظام، لذا فإن انخفاض مستويات المغنيسيوم يؤثر بشكل أساسي على صحة العظام.

وهذا أمر بالغ الأهمية للنساء خلال فترات الحمل والرضاعة وانقطاع الطمث، حيث تزداد احتياجاتهن من المغنيسيوم بشكل طبيعي، وفق موقع elara.care.

لماذا يُعد المغنيسيوم ضروريا للنساء؟

– يدعم المغنيسيوم التوازن الهرموني لدى النساء، وهو أمر مهم بشكل خاص لمن يعانين من متلازمة ما قبل الحيض.

– يمكن أن تؤدي التقلبات الهرمونية أثناء الحيض إلى أعراض مثل تقلبات المزاج والتقلصات والانتفاخ.

-أثبت المغنيسيوم، وخاصة عند دمجه مع فيتامين ب6، أنه يُقلل من الانفعال والقلق وعدم الراحة الجسدية المرتبطة بمتلازمة ما قبل الحيض.

– ضروري لصحة العظام، خاصةً مع تقدم النساء في السن وزيادة خطر إصابتهن بهشاشة العظام خلال انقطاع الطمث.

-يساعد هذا المعدن على تحويل فيتامين د إلى شكله النشط، وهو أمر مهم لكثافة العظام وامتصاص الكالسيوم.

– قد تعاني النساء اللواتي يعانين من انخفاض مستويات المغنيسيوم من ضعف وهشاشة العظام، وكسور متكررة، وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، حسب موقع healthstory.livlong.

ما هي أعراض نقص المغنيسيوم؟

قد يتم التغاضي عن الأعراض المبكرة لنقص المغنيسيوم بسهولة،ومن المرجح أن تزداد الأعراض مع مرور الوقت، ومن بينها:

غثيان، قيء، وفقدان الشهية.

صداع أو صداع نصفي.

مشاكل في الجلد والعظام.

ضعف عام وانخفاض مستويات الطاقة.

خفقان القلب.

تشنجات عضلية، تنميل في الأطراف، وتشنجات في الساق.

اضطراب النوم، وفقا لموقع health.usnews.

ماهي الأطعمة الغنية بالمغنسيوم؟

– البذور: بذور الشيا- بذور اليقطين – بذور عباد الشمس

– المكسرات: الكاجو- الفول السوداني- اللوز

– المأكولات البحرية: التونة البيضاء

-الحبوب الكاملة:هي مصادر مهمة للألياف الغذائية والمغنيسيوم.

– الخضراوات الورقية: مثل السبانخ، والكرنب، والخس الروماني، والكرنب الأخضر، والجرجير.

-الفواكه: الموز- الافوكادو- الزبيب

– الشكولاتة الداكنة، حسب لموقع verywellhealth.