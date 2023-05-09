6 أشهر أمام أصحاب جوازات السفر الجاهزة قبل إتلافها

يتم إعلام المعني عن طريق إشعار كتابي أو إلكتروني

أعلنت الحكومة عن قرار بإتلاف جوازات السفر التي يرفض أصحابها استلامها بعد ستة أشهر من تاريخ إعلامهم بجاهزيتها، بحسب ما جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية.

ونص المرسوم التنفيذي المتعلق بآليات سحب جواز السفر وإتلافه الموقع من قبل الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان، بأنه يتم إعلام المعني عند الاقتضاء بجاهزية جواز سفره من قبل السلطة التي أودع لديها ملف طلبه عن طريق إشعار كتابي بسحبه أو إلكتروني.

وأوضح المرسوم أنه وبعد انقضاء أجل ستة أشهر من تاريخ الإشعار بسحب جواز السفر، تبلغ السلطة التي يوجد على مستواها جواز السفر، السلطة المصدرة التي تبلغ بدورها المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق من أجل إلغائه، وتقوم السلطة التي أودع لديها ملف الطلب بالإتلاف المادي لجواز السفر، الذي تم إعداده ولم يسحب من طرف صاحبه بعد انقضاء الأجل المنصوص عليها.

وحسب المرسوم، يتم إتلاف الجواز عن طريق إحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية وكذا في منطقة القراءة الآلية بواسطة أداة مخصصة لذلك، كما يتم حفظ وأرشفة جوازات السفر المتلفة في الملفات القاعدية الخاصة بها على مستوى المصلحة التي أودع لديها ملف الطلب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يتعلق بالأرشيف.

ويمكن لصاحب جواز السفر المتلف تقديم طلب جديد للحصول على جواز سفر آخر، لكن يتعين عليه دفع حقوق الطابع المبين ضمن الشروط المـحددة بموجب التشريع المعمول به في مجال الطابع.

وكانت مصالح وزارة الداخلية عبر البلديات، تنشر أسماء مواطنين تأخروا أو رفضوا سحب جوازات سفرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعوهم من خلالها لسحب جوازات سفرهم قبل إتلافها.