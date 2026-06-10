6 أغراض لا يجب وضعها فوق الثلاجة

يحذّر معظم مصنعي الثلاجات بعدم وضع أي أغراض فوق السطح لأنها قد يمنع الجهاز من إطلاق الحرارة، مما يجعل الضاغط يعمل بجهد أكبر ويزيد من فاتورة الطاقة.

لكن، واقعيا، قد تحتاج إلى استخدام المساحة لشيء مثل مجموعة سلال أو أشياء أخرى. أثناء اختيارك لما ستضعه فوق الثلاجة، سترغب في تجنب الأشياء التي قد تتضرر بسبب الحرارة أو قد تصبح خطيرة عليك عند تخزينها هناك.

إليك ما ينصح خبراء التنظيف بعدم وضعه أعلى الثلاجة:

لماذا لا يجب تخزين الأغراض فوق الثلاجة؟

هناك عدة أسباب تدعو إلى تجنب تخزين الأغراض فوق الثلاجة. يقول مايكل جوترون، صاحب شركة Germicidal Maids: “بشكل عام، يساعد إبقاء سطح الثلاجة خاليا على الحفاظ على بيئة مطبخ آمنة وصحية، مع ضمان الأداء السليم للجهاز وإطالة عمره”.

استخدم رفوفا مرتفعة أو صناديق تخزين قابلة للتكديس لزيادة المساحة الرأسية داخل خزائن مطبخك.

سيساعدك هذا على تجنب تكديس الأغراض في أماكن غير آمنة مثل سطح الثلاجة، مما يضمن السلامة والكفاءة في تخزين المطبخ.

سقوط الأغراض

الخطر الرئيسي الذي قد يحدث عند تخزين الأغراض فوق الثلاجة هو سقوطها عند فتح الأبواب وإغلاقها، أو حتى عند الاصطدام بها ولو قليلا.

ويضيف جوترون: “وضع الأغراض الثقيلة أو القابلة للكسر، مثل الأواني الزجاجية أو الخزفية، فوق الثلاجة قد يُشكل خطرا جسيما للسقوط والتسبب في إصابات أو أضرار، وفقا لموقع marthastewart

ماهي الأغراض؟

الأدوية

معظم الأدوية تحتاج إلى التخزين في مكان بارد ومظلم، وتركها مكشوفة على ثلاجة دافئة ليس مناسبا لها.

تخزينها فوق الثلاجة سيقلل من فعاليتها مع مرور الوقت، وهناك دائما خطر سقوطها خلف الثلاجة.

الأطعمة القابلة للتلف

الجزء العلوي من الثلاجة دافئ وغالبا ما يكون مُغبرا بعض الشيء. هذا يعني أن حزمة الموز أو رغيف الخبز ستفسد على الأرجح بسرعة أكبر.

إلكترونيات

يقول خبراء الإلكترونيات، وخاصة تلك الحساسة للحرارة، مثل أجهزة التوجيه أو أجهزة الألعاب أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة يمكن أن تتعرض للتلف بسبب الحرارة التي تولدها الثلاجة بشكل طبيعي. مع مرور الوقت، قد يسبب الدفء ارتفاع درجة الحرارة أو تعطلها.

كما أن الأجهزة مثل الهواتف أو الشواحن يمكن أن ترتفع حرارتها وتتعرض للتلف.”

منتجات التنظيف

وضع منتجات التنظيف فوق الثلاجة ليس آمنا. قد تسبب حرارة الثلاجة تبخر المواد الكيميائية المتطايرة، أو إذا تسرب الحاوية، فقد تلوث داخل الثلاجة، مما يعني أن أي منتجات غذائية بداخلها ستحتاج إلى التخلص منها.

الأشياء الهشة

نظرًا لحجم الثلاجة الكبير، قد تتحرك قليلًا عند فتح وإغلاق الأبواب، مما قد يؤثر على أغراضك الهشة. لذا، إذا كنت لا ترغب في فقدان مزهرية زجاجية أو حامل كعك مفضل لديك، فضعها في مكان أكثر ثباتا.

أي شيء يصعب تنظيفه

يتراكم الغبار على سطح الثلاجة، كما تتراكم عليها بعض الدهون والأوساخ من المطبخ. لذلك، فإن كتب الطبخ والأوراق وغيرها من الأشياء التي يصعب غسلها ليست خيارا مناسبا لوضعها على سطح الثلاجة، حسب موقع realsimple

هل يُمكن تخزين الطعام فوق الثلاجة؟

المشكلة الرئيسية في هذا المكان هي الحرارة، وليس فقط بسبب قوانين الديناميكا الحرارية. ببساطة، صُممت ثلاجتك للحفاظ على برودة الأشياء بداخلها، وليس فوقها.

وللحفاظ على الطعام عند درجة حرارة 35 فهرنهايت داخل جدرانها المعزولة، تُنتج الثلاجات حرارة في مكان آخر.

تعتمد ثلاجتك على مجموعة من الملفات، تُعرف بملفات المكثف، لتفريغ الحرارة من داخل الثلاجة إلى البيئة المحيطة.

توجد هذه الملفات عادة في الجزء الخلفي أو السفلي من الثلاجة. (كما هو الحال دائما، قد يختلف طراز جهازك، لذا يُنصح بالرجوع إلى دليل استخدام ثلاجتك). في بعض الطرازات القديمة، قد توجد ملفات المكثف في أعلى الثلاجة.

عندما يُدوّر الضاغط غاز التبريد، فإنه يُولّد حرارة تُطلق عبر الملفات أيضا. هذه الحرارة قد تجعل سطح الثلاجة دافئا أو ساخنا عند اللمس طوال اليوم، وفق موقع epicurious