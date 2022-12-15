6 أغراض منزلية يجب استبدالها بشكل منتظم

هناك أغراض منزلية لابد من استبدالها بشكل منتظم حفاظا على صحتك وصحة عائلتك حتى وإن كان الظاهر أنها لا تزال صالحة للاستعمال.

فالكثير من الأغراض التي نعتقد أن صلاحيتها تدوم إلى آخر العمر، يمكنها أن تكون مرتعا خصبا للبكتيريا والجراثيم التي تسبب الامراض الخطيرة، لذلك من الضرورة بمكان استبدالها بشكل منتظم حتى وإن كلفك الامر إنفاق المزيد من الأموال، والمؤكد أنك ستحققين الحكمة الطبية القائلة ” درهم وقاية خير من قنطار علاج”.

ومن بين الأغراض التي يجب أن تستبدليها:

ليفة الجسم

الحقيقة هي أن هناك العديد من المنتجات في منازلنا التي أوصت بتواريخ انتهاء صلاحية أقصر بكثير مما ندركه. الإسفنج تكرار الاستبدال – كل 4 إلى 6 أسابيع.

ليفة الجسم هي أحد الأغراض التي ربما لا تفكرين في استبدالها، لكنه يمكن أن تنمو فيها البكتيريا والعفن إذا تركت رطبة لفترة طويلة.

لذا احرصي على استبدال الليفة كل 4 إلى 6 أسابيع، اعتمادا على عدد مرات استخدامها وفق ما نشره موقع simplifycreateinspire.

المرتبات

مرتبتك هي عنصر منزلي آخر يجب استبداله بانتظام،كل 7 إلى 10 سنوات تقريبًا ، وفقا لكريستينا هايزر، كبيرة مديري المحتوى في شرك Saatva، وهي شركة متخصصة في صناعة المراتب والمفروشات.

قالت هيزر: “لا توفر المرتبة القديمة الراحة والدعم اللازمين للحصول على نوم جيد ليلا، وكما نعلم جميعا، النوم ضروري لصحتك ورفاهيتك، إذا كنت لا تشعرين بالراحة في السرير، أو بدأت في الاستيقاظ مع آلام الظهر، فهذه علامات جيدة على أن الوقت قد حان لاستبدال مرتبك، وإذا لم يكن ألم الظهر سببا كافيا، فإن المراتب القديمة مليئة بالأوساخ والجراثيم التي يمكن أن تجعل الحساسية لديك أسوأ”. مضيفة ” نتخلص من الملايين من خلايا الجلد كل يوم، والتي تتغذى عليها عثة الغبار، فكري في عدد خلايا الجلد الميتة وعث الغبار الموجودة في مرتبة يزيد عمرها عن 10 سنوات عند استبدال مرتبتك، تأكدي من تغطيتها بواقي مرتبة لمنع دخول الجراثيم”، وفق موقع gobankingrates.

استبدال الوسادة

هل تعلمين أن بشرتك سوف تتساقط في غضون عام، وكل هذا الجلد الميت يستقر على الوسادة مباشرة؟ فقد ترين بعض البقع الصفراء على وسادتك بسبب الزيت والعرق، مما قد يؤدي إلى تكاثر البكتيريا، وإذا كنت تواجهين صعوبة في التنفس أو كنت محرجة لرؤية وسادتك الملطخة عارية، فقد حان الوقت لرميها.

ومن الضرورة بمكان أن تستبدلي وسادتك بأخرى تتميز بحياكة ماصة للرطوبة ومعالجة بتقنية مضادات الميكروبات لإبقائها جيدة لأطول فترة ممكنة، وعليك أن تغسلي واقيات الوسائد مرة إلى مرتين في الشهر، أو كل شهر إلى شهرين إذا كنت تعانين من الحساسية، وينبغي أن يتم غسل هذه الوسائد باستخدام الماء البارد ثم التجفيف على حرارة منخفضة، كما أشار إلى ذلك موقع rd.

فرشاة الأسنان

توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA) باستبدال فرشاة أسنانك كل 3 إلى 4 أشهر تقريبًا، أو قبل ذلك في حالة اهتراء الشعيرات، وهذا لأنه، بغض النظر عن نوع فرشاة الأسنان التي تستخدمنها، يمكن أن تتآكل شعيراتها وقد تفقد فعاليتها، كما أنها تصبح مكانا خفيا للكثير من الجراثيم والفيروسات.

وتظهر الأبحاث السريرية أن فرشاة أسنان جديدة يمكنها إزالة كمية أكبر من “لبلاك” من تلك الأسنان، مما يضمن أن الفرشاة تعمل بجهد كبير للمساعدة في الحفاظ على أسنانك نظيفة وصحية.

إسفنجة المطبخ

من بين كل الأشياء الموجودة في منزلك والتي ربما لا تستبديلها كثيرا بشكل كاف، قد تكون إسفنجات المطبخ هي الأشد خطورة، نستخدمها لتنظيف الأطباق التي كانت تحتوي على اللحوم النيئة والأواني التي كانت في أفواه الناس ثم تركها رطبة على حافة الحوض طوال اليوم.

قللي من انتشار البكتيريا عن طريق استبدال الإسفنجة مرة واحدة على الأقل في الشهر، ولكن يُفضل أن يكون أكثر من ذلك بكثير، إذا كنت تغسلين الأطباق يدويا كل يوم، فقد تحتاجين إلى استخدام إسفنجة جديدة كل أسبوع، كما أوصى بذلك موقع ehow.

لوحة التقطيع

لا يوجد وقت محدد لاستبدال لوحة التقطيع الخاصة بالمطبخ، لأن هناك عدة عوامل تلعب دورها، يمكننا أن نقول إن ذلك يعتمد على مدى اهتمامك باللوحة، والقطع المادي للتصميم، وعدد مرات استخدامها، فالجودة أمر بالغ الأهمية بغض النظر عن نوع لوحة التقطيع التي تختارينها، ومع ذلك، هناك إجماع على أن حالة اللوحة تستدعي الاستبدال، عندما تصاب بالاعوجاج، أي عندما ينحني سطح لوح التقطيع أو ينحني خارج الشكل، ويمكن أن يكون ناتجًا عن عدة عوامل، مثل التعرض لدرجات حرارة شديدة والرطوبة والتنظيف غير السليم وغير ذلك.

كما أن المواد المسامية من الخشب معرضة بشكل خاص للتلف، لا يحتمل أن يلتوي البلاستيك بنفس القدر، ولكن إذا تُرك في الشمس أو تعرض لدرجات حرارة عالية لفترة طويلة جدا.

ويقول أمهر الطهاة أن لوحة التقطيع الجيدة سهلة التنظيف ولا تحتوي على أخاديد أو شقوق عميقة لأنها ستتجمع فيها البكتيريا، وفي حالة إذا تعرضت لوح التقطيع لأضرار بالغة، فقد حان وقت استخدام لوحة جديدة.