6 أمراض قد تصيب الرجال دون ظهور أعراض واضحة

يعتقد كثير من الرجال أن غياب الألم أو الشعور بالتعب يعني أنهم يتمتعون بصحة جيدة، لكن الواقع مختلف، فهناك أمراض تُعرف باسم “الأمراض الصامتة”.

في هذا السياق، كشفت دراسة طبية أن الرجال كانوا أقل من النساء في إجراء:

ـ قياس ضغط الدم.

ـ فحوصات الكوليسترول.

ـ الفحوصات الدورية الروتينية.

وخلصت الدراسة إلى أن الرجال أقل حصولا على خدمات الوقاية والكشف المبكر مقارنة بالنساء، بحسب ما أشار إليه موقع link.springer.

ماهي الأمراض؟

ارتفاع ضغط الدم

يُلقب ارتفاع ضغط الدم بـ”القاتل الصامت” لأنه غالبًا لا يسبب أعراضا واضحة في مراحله المبكرة.

قد يعيش الرجل سنوات وهو مصاب به دون أن يعلم، بينما يستمر المرض في إلحاق الضرر بالقلب والدماغ والكليتين والأوعية الدموية. وفي بعض الحالات لا يُكتشف إلا بعد حدوث جلطة أو أزمة قلبية، وفقا لموقع cdc.

ارتفاع الكوليسترول

لا يشعر معظم المصابين بارتفاع الكوليسترول بأي أعراض مباشرة. لكن تراكم الدهون داخل الشرايين بمرور الوقت قد يؤدي إلى تضيقها وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ولهذا السبب تعتمد معرفة مستوى الكوليسترول على تحاليل الدم وليس على الأعراض.

السكري من النوع الثاني

قد يتطور السكري من النوع الثاني تدريجيا على مدى سنوات قبل أن يلاحظه المريض.

وبينما تظهر أعراض واضحة لدى بعض الأشخاص، فإن آخرين لا يكتشفون إصابتهم إلا أثناء الفحوصات الروتينية أو بعد ظهور مضاعفات مثل مشاكل الكلى أو الأعصاب أو العينين.

مرض الكلى المزمن

تعمل الكليتان بصمت داخل الجسم، ولذلك يمكن أن يفقد الإنسان جزءً كبيرا من وظائفهما قبل ظهور أي أعراض.

وتعد الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم من أبرز أسباب مرض الكلى المزمن. وعندما تبدأ الأعراض بالظهور يكون المرض قد وصل أحيانا إلى مراحل متقدمة، حسب موقع medlineplus.

انقطاع التنفس أثناء النوم

يعاني بعض الرجال من انقطاع التنفس أثناء النوم دون إدراك ذلك، خاصة إذا كانوا يشخرون بشدة.

وقد لا يلاحظ المصاب المشكلة بنفسه، لكن هذا الاضطراب يزيد خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والتعب المزمن.

سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة

يُعد سرطان البروستاتا من أكثر السرطانات شيوعا لدى الرجال. وفي كثير من الحالات لا يسبب أي أعراض في بداياته، ولهذا تلعب الفحوصات الدورية دورا مهما في اكتشافه مبكرا قبل أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وفق موقع nypost.

لماذا الرجال بالذات لا يشعرون بالأعراض؟

هذه الأمراض لا تكون صامتة عند الرجال فقط، بل قد تكون صامتة عند النساء أيضا. ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري وأمراض الكلى يمكن أن تصيب الجنسين دون أعراض واضحة.

لكن هناك عدة أسباب تجعل الحديث يركز أحيانا على الرجال:

– الرجال أقل إقبالا على الفحوصات الدورية في كثير من الدول، لذلك قد تبقى الأمراض غير مكتشفة لفترات أطول.

– بعض الرجال يميلون إلى تجاهل الأعراض البسيطة أو تأجيل زيارة الطبيب حتى تتفاقم المشكلة.

– توجد أمراض خاصة بالرجال مثل سرطان البروستاتا لا تظهر أعراضها غالبا في المراحل المبكرة.

– الرجال أكثر عرضة لبعض عوامل الخطر مثل التدخين أو ارتفاع ضغط الدم في سن مبكرة نسبيا، مما يزيد احتمال وجود مرض صامت غير مكتشف.

ومن المثير للاهتمام أن بعض الأمراض القلبية قد تكون أكثر صمتا عند النساء أحيانًا، إذ قد تظهر بأعراض غير تقليدية مثل التعب الشديد أو ضيق النفس أو الغثيان بدلا من ألم الصدر المعروف، مما قد يؤخر اكتشافها، بحسب موقع theguardian.

كيف تحمي نفسك؟

ـ قياس ضغط الدم بانتظام.

ـ إجراء تحليل السكر والكوليسترول بشكل دوري.

ـ فحص وظائف الكلى عند وجود عوامل خطر.

ـ عدم تجاهل الشخير الشديد أو النعاس المفرط نهارا.

ـ مناقشة فحوصات البروستاتا مع الطبيب خاصة بعد سن الخمسين أو عند وجود تاريخ عائلي للمرض، وفق موقع medlineplus.