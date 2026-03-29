6 أندية تُطارد دوليا جزائريا وسعره بلغ 46 مليون أورو

تُطارد ستّة أندية أوروبية لاعبا دوليا جزائريا، على أمل انتدابه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترفض إدارة نادي هذا اللاعب الدولي الجزائري تسريحه، ما لم تستلم غلافا ماليا تتراوح قيمته ما بين 40 و46 مليون أورو. كما ذكره موقع “تالمون فوت” الفرنسي، الأحد.

ويتعلّق الأمر هنا بِمتوسّط الميدان فارس شعيبي (23 سنة)، الذي يرتدي زي نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني منذ صيف 2023، وبِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2028.

وبِخصوص الأندية التي ترغب في الاستفادة من خدماته، فهي تتمثّل في: ليون الفرنسي، وشتوتغارت الألماني، وتوتنهام رفقة برينتفورد الإنجليزيَين، وكومو الإيطالي، وفنربخشة التركي.