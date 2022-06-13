6 أيام لتصحيح أوراق إجابات “البيام”

إعلان النتائج في 30 جوان مساء

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة تصحيح امتحان شهادة التعليم المتوسط لهذه الدورة، التي أجريت بين الـ6 والـ8 جوان الجاري، إذ تقرر فتح مراكز التصحيح الاثنين، ليتم استقبال أوراق إجابات المترشحين في الـ15 جوان، على أن ينطلق التصحيح الفعلي الجمعة المقبل وسيستغرق أسبوعا كأقصى تقدير.

وتلقى رؤساء مراكز التصحيح الذين تم تسخيرهم لإنجاح الامتحانات المدرسية الرسمية، تعليمات تحثهم على أهمية فتح المراكز الموزعة وطنيا الاثنين، في حين تم تحديد الـ14 جوان الجاري تاريخا لالتحاق أعضاء الأمانة العامة بمقرات عملهم، ليتم استقبال أوراق إجابات قرابة 740 ألف ممتحن الأربعاء الموافق لـ15 منه، على أن يلتحق الأساتذة المصححون بمراكزهم يوم الخميس 16 جوان، لأجل مناقشة الأجوبة النموذجية في جميع المواد جماعيا وسلم التنقيط المعتمد، لينطلق التصحيح الفعلي الجمعة المقبل.

وأشارت ذات الرزنامة إلى أن التصحيح الفعلي يدوم أسبوعا كأقصى تقدير، إذ يستغرق التصحيح الأول يومين “الجمعة والسبت”، ليتم استغلال يومي الأحد والاثنين لإخضاع أوراق إجابات الممتحنين للتصحيح الثاني، على أن يتم الانطلاق في التصحيح الثالث والأخير، بدءا من تاريخ 21 جوان الجاري على مدار يومين، وذلك في حال إذا كان الفارق في العلامات بين التصحيحين الأول والثاني يساوي أو يفوق 3 علامات.

وأوضحت الرزنامة نفسها بأن رؤساء مراكز التصحيح مطالبون بإعادة إرسال أوراق إجابات المترشحين إلى مراكز التجميع للإغفال بتاريخ 22 جوان الجاري، لأجل فك التشفير ونزع الترميز مع إعادة وضع البيانات الشخصية للمعنيين من الاسم واللقب ورقم التسجيل، بالإضافة إلى القيام بمهمة حساب المعدلات وطبع كشوف النقاط وهي العملية التي تستغرق أربعة أيام، ليتم غلق مراكز التصحيح بصفة نهائية في 23 جوان، على أن يتم إعلان النتائج في 30 منه على الساعة الرابعة مساء، وقد يتم تقديم موعد الإعلان عن قوائم الناجحين في حال الانتهاء من مختلف العمليات المرتبطة بالتصحيح والإغفال والتجميع.