6 إشاعات طرقت أبواب زيدان بعد حقبة ريال مدريد

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، العديد من العروض على مدار عامين، بعد الرحيل عن الفريق الملكي.

زين الدين زيدان لا يزال بدون فريق منذ انتهاء ولايته الثانية مع ريال مدريد مع ريال مدريد في ماي 2021، بعد فشله في الفوز بأي بطولة بموسم 2020-2021.

وكان مستقبل زيدان موضوع نقاش دائم في الصحافة خلال الفترة الحالية، قبل أن يتم كشف النقاب عن أولويته للعودة إلى التدريب مرة أخرى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن أولوية زيدان هي تدريب فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي لمع بين صفوفه كلاعب خلال الفترة بين عامي 1996 و2001.

وأضافت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي استطلع مرة أخرى إمكانية تعيين زين الدين زيدان لقيادة الفريق، نظرًا للعلاقة الجيدة التي يتمتع بها مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعلى الرغم من التنافس الكبير بينهما في مباريات الكلاسيكو سابقا بين ريال مدريد وبرشلونة، إلا أن زيدان وميسي لديهما عقد مع شركة “أديداس”، وشاركا في أحداث دعائية مختلفة للشركة الرياضية.

ويأمل باريس سان جيرمان في إقناع ميسي بتجديد العقد الذي ينتهي في جوان المقبل، وعدم العودة إلى برشلونة، ولهذا السبب فكر في زيدان مرة أخرى لقيادة المشروع التالي مع ليو وكيليان مبابي.

غير أن المدرب الفرنسي استبعد مرة أخرى تولي زمام قيادة الفريق الباريسي، لأنه يفضل تدريب يوفنتوس.

وذكرت شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية أن سبب تفضيل زيدان تدريب يوفنتوس هو رغبته في قيادة مشروع رياضي طويل الأمد، حتى إذا كلفه الأمر الغياب عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالأعوام الأولى.

إذاعة “راديو مونت كارلو” الفرنسية كشفت أيضا أن الأمور تغيرت بعدما كان زيدان ينتظر إشارة ريال مدريد لتدريب الفريق في حقبة ثالثة بعد نهاية الموسم الجاري خلفا للمدرب الحالي كارلو أنشيلوتي، مضيفةً أن “زيزو” لا يفكر حاليا في العودة للفريق الملكي وأولويته حاليا هي يوفنتوس.

كما ارتبط زيدان بتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يتم التعاقد مع الهولندي إيريك تين هاغ مطلع الموسم الماضي خلفا للألماني رالف رانغنيك.

صاحب الـ50 عاما ارتبط بالانتقال إلى أكثر من نادٍ إنجليزي في الأشهر الأخيرة، حيث ورد أيضا أن تشيلسي كان يرغب في التعاقد معه.

ووفقا للتقارير فإن زيدان ليس منفتحًا على فكرة التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأنه لا يستطيع التحدث باللغة الإنجليزية، ليلعب حاجز اللغة دورا محوريا في مصير المدرب.

بالإضافة إلى ذلك، ارتبط اسم زيدان بتدريب منتخب فرنسا خلفاً للمدرب الحالي ديدييه ديشامب، لكن تمديد عقد الأخير مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حتى 2026 تسبب في تأجيل حلمه.

كما تلقى زيزو عروضا تدريبية من عدة أندية أوروبية للعودة للتدريب، وامتد الأمر إلى المملكة العربية السعودية، ليرتبط اسمه مؤخرا بتدريب النصر الذي يلعب بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إقالة مواطنه الفرنسي رودي غارسيا.

زيدان الذي دافع عن ألوان ريال مدريد كلاعب في الفترة من 2001 حتى 2006، هو المدرب الوحيد الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، وببطولة الدوري الإسباني خلال الفترة الأولى من عمله كمدرب للفريق الملكي بين عامي 2016 و2018.

وغادر زيدان صفوف الريال في ماي 2018، قبل أن يعود إليه بعد 10 أشهر، وأمّن للفريق فوزه بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية بموسم 2019-2020، لكنه لم يفز بأي بطولة في الموسم التالي ليرحل مجددا عن الميرينغي.