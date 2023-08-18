6 إصابات في انفجار للغاز داخل مسكن بعين تموشنت

أصيب 6 أشخاص بحروق مختلفة في حادث انفجار للغاز داخل مسكن بحي 200 مسكن بلدية ودائرة حمام بوحجر بعين تموشنت.

وأفاد بيان للحماية المدنية أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 00 و14 د من أجل حادث انفجار غاز المدينة داخل مسكن بالطابق الأول بحي 200 مسكن بلدية ودائرة حمام بوحجر

خلف الحادث 06 مصابين عائلة متكونة من 06 أفراد (الأم والأب، 3 بنات وطفل).

أصيب 5 منهم بحروق من الدرجة الثانية، نقلوا الى مستشفى حمام بوحجر وطفلة 06 سنوات أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة تم تحويلها الى مستشفى كنستال بوهران.