6 اكتشافات جديدة لسوناطراك خلال 3 أشهر

حققت شركة سوناطراك خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، 6 اكتشافات للمحروقات اعتمادا على مجهودها الخاص.

وحسب بيان للشركة، فقد تم تحقيق اكتشافين نفطيين في حوض أمقيد مسعود، إثر حفر بئرين، BRM-1 وBMD-1، حيث تم تسجيل تدفق يومي قدره 5699 برميل من النفط و170461 متر مكعب من الغاز على مستوى البئر الأول.

أما فيما يخص البئر الثاني فقد تم تسجيل تدفق يومي مقداره 4856 برميل من النفط و255912 متر مكعب من الغاز.

وتؤكد هذه النتائج الإمكانات النفطية والغازية الهامة المتواجدة بمنطقة تقرت، الواقعة شرق حقل حاسي مسعود. يضيف البيان.

من جهة أخرى، تم حفر بئرين بحوض بركين كانا محل تحقيق اكتشافات للنفط والغاز والمكثفات.

ويسمى البئر الأول HAM-1bis أنتج تدفقا يوميا يبلغ 129048 متر مكعب من الغاز و239 برميل من المكثفات إنطلاقا من المكمن الأول و1905 برميل من النفط 137484 متر مكعب من الغاز من المكمن الثاني.

فيما أنتج البئر الثاني المسمىSAISW-1 تدفقا يوميا يقدر ب 3117برميل من النفط و219336 متر مكعب من الغاز.

فضلا عن ذلك، تم اكتشاف غاز مكثف في منطقة أوهانت بحوض إليزي، خلال عملية حفر بئر KARS-3، حيث تم تسجيل معدّلات تدفق يومية بلغت 336930 متر مكعب من الغاز و1504 برميل من المكثفات.

وأخيرًا، تم تحقيق اكتشاف للنفط والغاز في حوض واد ميا الواقع بالجنوب الشرقي لحقل حاسي الرمل، خلال حفر بئر LGL-2 ، حيث سُجِّل تدفق يومي مقداره 453 برميل من النفط و168312 متر مكعب من الغاز.

وأكدت سوناطراك أن هذه الاكتشافات تُبرز حجم الجهود التي تبذلها في مجال الاستكشاف من أجل تجديد احتياطاتها من المحروقات، كما تؤكد مدى جاذبية القطاع المنجمي بالجزائر.