6 تأشيرات مسموح بها لأداء العمرة للجزائريين

على رأسها "العبور" و"الإلكترونية" و"الشخصية"

سيكون بإمكان الجزائريين الحاملين لـ6 أصناف من التأشيرات الجديدة أداء مناسك العمرة للموسم الحالي، حسب ما أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة السعودية عبر موقعها الرسمي، وتأتي على رأسها تأشيرة العبور والإلكترونية والزيارة الشخصية .

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن تسهيلات جديدة للراغبين في أداء مناسك العمرة من خارج المملكة، ويتعلق الأمر بطرح أنواع جديدة من التأشيرات تسمح لحامليها بأداء المناسك دون الحاجة إلى تأشيرة العمرة، ويهدف القرار حسب السلطات السعودية إلى السماح لأكبر عدد من الأشخاص من خارج المملكة بأداء مناسك العمرة.

وحدّدت الوزارة 6 أنواع من التأشيرات الجديدة التي تسمح لحاملها من أداء مناسك العمرة خلال هذا الموسم، ويتعلق الأمر بكل من تأشيرة العبور الإلكترونية، والزيارة الشخصية، و”الفيزا” الإلكترونية، كما يسمح لحامل التأشيرة عند الوصول من أداء مناسك العمرة، إضافة إلى تأشيرة الزيارة العائلية، وكذا تأشيرة العمرة العادية التي يتحصل عليها المعتمر قبل سفره للبقاع المقدسة.

ومن بين التسهيلات الممنوحة للراغبين في أداء المناسك إطلاق ما يعرف بحُزمة التشريعات التطويرية التي سبق أن أعلنت عنها المملكة العربية السعودية من بينها “تخفيض مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63 بالمائة، والمحافظة على استدامة الخدمات الصحية، وإصدار تأشيرة العمرة في أقل من 24 ساعة، وتمديد تأشيرة العمرة من 30 يوما إلى 90 يوما”.

كما جددت وزارة الحج السعودية عبر صفحتها الرسمية التأكيد على أهمية التزام المتعاملين المعنيين بنقل المعتمرين إلى المملكة بمجموعة من الشروط التي تسمح بتأدية مناسك العمرة، على رأسها التأكد من وجود تأمين صحي شامل وأيضا توفر تأمين إضافي يشمل تغطية التكاليف الخاصة بالإصابة بالأمراض في حالة وقوعها.

وفي حالة المخالفة، نبهت الوزارة إلى فرض عقوبات تقضي بإنهاء العقد المبرم بين الوكالة والجهات المعنية بالتنظيم.

وفي سياق متصل، أعلنت شركات الطيران المعنية بتنظيم رحلات العمرة من الجزائر إلى المملكة العربية السعودية عن أسعار التذاكر الخاصة بشهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، حيث تراوحت بين 82 و95 ألف دينار جزائري.

ووصل سعر تذكرة الخطوط الجوية الجزائرية 92 ألف دينار جزائري من العاصمة نحو المدينة المنورة، أما بالنسبة للجوية السعودية بلغ سعر التذكرة من الجزائر العاصمة نحو مدينة جدة السعودية 92 ألف دينار جزائري، في حين بلغ سعر التذكرة عبر شركة الطيران الخاصة فلايناس 94 ألف دينار جزائري.