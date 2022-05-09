6 تعليمات من وزير النقل لتطوير وعصرنة النقل بالسكك الحديدية

أكد وزير النقل عبد الله منجي، على ضرورة عصرنة وتطوير أداء الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمارات في السكك الحديدية من خلال 6 تعليمات رئيسية.

وجاءت تعليمات منجي خلال ترؤسه إجتماعا بحضور المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و عدد من كوادرها، وكذا المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات و متابعة الإستثمارات في السكك الحديدية وعدد من إطاراتها.

وحسب بيان للوزارة فقد قدم منجي توجيهات تمحورت حول ضرورة عصرنة وتطوير أداء هذه المؤسسات من خلال 6 نقاط:

1- تحديث نظم التسيير وجعلها أكثر نجاعة

2- التحكم في التكاليف من خلال إستراتيجيات واضحة المعالم وبأهداف في المتناول.

3- وضع نظام معلوماتي شامل خاصة فيما يتعلق بتسيير القدرات البشرية

4- تطوير الخدمات عن طريق الإعتماد على الرقمنة ومختلف الوسائل الإلكترونية.

5- التكفل الجيد بالإنشغالات المعبر عنها من طرف المواطنين.

6- الإعتماد على مختلف الوسائل التكنولوجية المتاحة في العملية الإتصالية وتوسيع نطاقها.

وعرف الاجتماع، تقديم المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عرضاً حول وضعية المؤسسة ونشاطاتها ومختلف الإمكانيات التي تتوفر عليها، سواء تعلق الأمر بنقل المسافرين أو البضائع، كما تم التطرق إلى الاستراتيجية المسطرة والرؤية الجديدة للرفع من أداء الشركة على المدى القريب، المتوسط والبعيد.

من جهته، عرض المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمارات في السكك الحديدية، مختلف المشاريع الهيكلية الهامة التي تم إنجازها والمشاريع قيد الإنجاز والأهداف المسطرة ضمن البرنامج الوطني لتطوير النقل بالسكك الحديدية.

وزير النقل الجديد يلتقي إدارة شركة السكك الحديدية

وفي 28 مارس 2022، ترأس وزير النقل الجديد، منجي عبد الله، اجتماعا مع المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة (سانتياف) للاطلاع على نشاطات الشركة وخدماتها.

وأوضح بيان للوزارة أن المدير العام للمؤسسة قدم عرضا تفصيليا حول مختلف نشاطات الشركة و الإمكانيات المتوفرة لديها ونظم تسييرها ومجالات نقل المسافرين والبضائع، كما تم التطرق إلى المشاريع المنجزة في الآونة الأخيرة على غرار الخطوط الجديدة للسكة الحديدة عبر ربوع الوطن، وكذا مشاريع الربط قيد الإنجاز و مختلف المشاريع المستقبلية لتوسيع الشبكة.

وأفاد البيان أن الوزير ذكر بأهمية هذه الشركة الحيوية والتي تعتبر مؤسسة مواطنة لما توفره من خدمات لنقل المسافرين و البضائع، كما أنها توجد في صميم التزامات رئيس الجمهورية وتوجيهاته القاضية بالاعتماد على السكك الحديدية والنقل الموجه في فك العزلة على مختلف المناطق عبر الوطن ومعالجة مشكل الازدحام في المدن الكبرى، وكذا مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عملية نقل البضائع كوسيلة لوجيستية فعالة، مع التأكيد على تحسين الخدمات التي يجب أن ترقى إلى تطلعات المواطنين.