6 جزائريين يتعرّفون على منافسيهم في رابطة أبطال أوروبا

تعرّف 6 لاعبين دوليين جزائريين على منافسيهم، في الدور الثالث لِرابطة أبطال أوروبا نسخة 2025-2026.

ويتعلّق الأمر هنا بِلاعبي ناديَي نيس الفرنسي وفينورد روتردام الهولندي.

ومعلوم أن فريق نيس يضمّ في صفوفه أربعة لاعبين دوليين جزائريين، وهم: متوسط الميدان هشام بوداوي، والمهاجمَين بدر الدين بوعناني وبلال براهيمي، وحارس المرمى تيدي بولهندي.

وهكذا سيلعب فريق نيس مع نادي بنفيكا البرتغالي على أن تُقام مباراة الذهاب بِفرنسا.

وكان فريق بنفيكا قد بلغ ثمن نهائي كأس العالم للأندية مؤخرا بِأمريكا، ونفس المحطة لِرابطة أبطال أوروبا نسخة 2024-2025، وأحرز كأس الرابطة البرتغالية.

وفي لقاء آخر عن الدور الثالث لِرابطة أبطال أوروبا، يُواجه فريق فينورد روتردام منافسه فنربخشة التركي. مع تنظيم لقاء الذهاب بِهولندا.

ويضم فريق فينورد في صفوفه اللاعبَين الدوليَين الجزائريَين: متوسط الميدان رامز زروقي، والمهاجم أنيس حاج موسى.

وفي الطرف المقابل، يُدرب نادي فنربخشة التركي التقني البرتغالي جوزي مورينيو.

ويُجرى شطر الذهاب ما بين الـ 5 والـ 6 من أوت المقبل، ويُلعب شطر العودة ما بين الـ 12 والـ 13 من الشهر ذاته.