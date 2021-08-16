6 خطوات لتنزعي يد زوجك من عنقه!

لا تقولي له: "أنت بخيل"

تشعر المرأة بخذلان كبير، وخيبة رجاء واسعة عندما تكتشف أن “يد” زوجها مغلولة إلى عنقه.

فهذا الزوج الذي كانت تنتظر منه أن يحقق أحلامها ويوفر لها ما يُشعرها بأنوثتها، يكره أن يمد يده إلى جيبه مخافة أن تلسعه نقوده!.

وبدل أن يفاجأها بالهدايا والعطايا، يحاسبها على نفاد الزيت قبل أوانه لأنه يعلم مسبقا كم من ملعقة تحتوي عليها الصفيحة الواحدة، وهذا ما حدث بالضبط مع إحدى الزوجات.

وبدل أن يضيء عليها بنور كرمه، يرفض أن تشعل مصابيح البيت قبل أن يتوسط القمر كبد السماء حتى لا يدفع فاتورة كبيرة.

وكثيرا ما تتعقد الأمور عندما تفشل الزوجة في تخليص الزوج من هذا العيب، ذلك لأنه مرض نفسي وتربوي يحتاج إلى تعامل خاص لا يعالجه التحايل والاحتجاج وحتى سرقة جيوبه في ظلام الليل.

ومن بين النصائح التي يسعف بها خبراء الأسرة، زوجات البخلاء:

التأكد من أن الزوجة ليست مسرفة

لا يمكن أن نقول على الزوج أنه بخيل إذا كانت طلبات زوجته تتعدى حدود الراتب الشهري.

فالزوج الحريص على ترشيد النفقات بما يتناسب مع دخله المحدود لا يعد بخيلا، والمشكلة هنا تتعلق بالزوجة المسرفة، أو التي تريد أن تعيش فوق

مستوى إمكانيات زوجها، فعليها أن تراجع نفسها وترضى بالعيش وفق ظروفها حتى تريح وتستريح.

اختيار الوقت المناسب

بما أن الزوج البخيل يشعر بغصة عندما يُطلب منه توفير بعض المستلزمات، أو التكرم ببعض المال، فعلى الزوجة الذكية أن تختار الوقت المناسب، حيث يكون الزوج بحالة مزاجية جيدة لتطلب منه ما تريد.

أما إذا رفض فمن الخطأ نعته بأقبح الصفات، أو تذكيره بعيوبه، بل ينصحك الخبراء أن تخبريه بنفس حزينة أنه لو كان معه لما منع عليك.

التحايل المفيد

تحتاج المرأة أحيانا أن تتحايل على زوجها البخيل بما يعود عليها بالنفع، ويما يعوّده على بسط يده قليلا.

فعند ذهابك معه إلى السوق أو المحلات، اختاري شيئا مرتفع الثمن لتشتريه، ثم تراجعي عنه واختاري شيئا أقل ثمنا منه، حتى يشعر الزوج أنك تحرصين على توفير المال مثله.

ترغيبه في الاعتدال

من المفيد أن تذكّر الزوجة زوجها البخيل بأن الله لا يحب المقترين ولا المسرفين، وأنه عليه كمسلم أن يكون ي بين هذا وذاك.

ولابد من إقناعه أن الله عزّوجل هو الرزاق الذي لا ينسى عباده، وأن الشح لا يحفظ المال إذا كتب الله له أن يزول.

استشارة طبيب نفساني

قد يكون السبب وراء بخل الزوج هو مشكلة نفسية كما ذكرنا سابقا، لذا قد يحتاج الأمر لاستشارة متخصص، لوضع خطة مناسبة لعلاج السبب وراء بخل الزوج.

لا لكلمة “أنت زوج بخيل”

أبدا لا تقولي هذه الجملة، فالرجل لا يحب أن تواجهيه بعيوبه لأنه لن يعترف بها وسيغضب منك وقد يزداد عناده وإصراره على بخله، أشعريه أنه زوج طبيعي ويمكنه شراء الدنيا لك.