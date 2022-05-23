6 خطوات لدفع إيجار سكنات عدل عن بعد

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، الأحد، عن إطلاق خدمة الدفع الالكتروني لتسديد مستحقات الإيجار لفائدة المستفيدين من سكنات صيغة البيع بالإيجار.

وتم ذلك بموجب الاتفاقية التي وقعتها الوكالة مع البنك الوطني الجزائري بمقر مديريتها العامة والتي ستسمح برفع عناء التنقل للمستفيدين من سكنات “عدل” إلى البنوك لتسديد إيجارهم وذلك سيكون عبر الخطوات التالية:

1- الدخول الى الموقع الالكتروني لوكالة عدل واختيار خاصية دفع مستحقات الايجار

2- ادخال رقم الملف ورقم الفاتورة وثمن الدفع

3- ملئ استمارة المعلومات ثم اختيار كلمات التحقق

4- الضغط على اختيار “الدفع”

5- ملئ الخانات بالمعلومات الشخصية ومعلومات بطاقة الدفع

6- كتابة الرقم السري الخاص بالدفع عبر الأنترنت.

ووقع الاتفاقية كل من المدير العام للوكالة فيصل زيتوني والمدير العام للبنك الوطني الجزائري محمد لمين لبو بحضور إطارات المؤسستين العموميتين.

وفي تصريحات صحفية عقب مراسم التوقيع أكد زيتوني أن الوكالة ستوفر ابتداء من اليوم الأحد خدمة الدفع الالكتروني لمستحقات الإيجار عبر موقعها الإلكتروني وذلك باستعمال البطاقة البنكية أو البطاقة الذهبية لبريد الجزائر.

كما تشمل الاتفاقية توفير خدمة تسديد مستحقات الايجار عن طريق أجهزة الدفع الالكتروني “تي بي او” على مستوى مكاتب تسيير أحياء “عدل” أو باستخدام تطبيق البنك الوطني الجزائري “وين باي” على الهاتف النقال, وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتضاف هذه الخدمة الجديدة إلى تلك التي توفرها الوكالة لفائدة المكتتبين والتي تسمح لهم بدفع الاقساط عبر الانترنت يضيف زيتوني.

من جانبه, أكد المدير العام للبنك الوطني الجزائري أن هذه الخطوة تندرج في إطار الجهود المبذولة في مجال تسهيل الخدمات المصرفية ورقمنة القطاع البنكي, مؤكدا عزم البنك العمومي تعميم هذا النوع من الخدمات على الانشطة الاقتصادية الأخرى.

وبعد التوقيع على الاتفاقية تم عرض التجربة الأولى لعملية الدفع الالكتروني على موقع الوكالة, مع توضيح الخطوات الواجب اتباعها انطلاقا من تسجيل رقم الفاتورة إلى غاية الحصول على إيصال الدفع الذي يمكن طبعه أو تحميله.