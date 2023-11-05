6 سترات ملفتة لرجولة شتوية

البلايزر والجلد والمربعات اللندنية

السترة الرجالية هي البديل العملي للبدلة الرسمية التي قد لا تليق في كل الاماكن ولا الأزمنة مثل العمل أو الخرجات اليومية للمطعم أو حتى في الجامعة. السترة تترك للرجل حرية اختيار لوك كاجوال عملي يمنحه الانطلاق والتميز. الشروق العربي تذكرك عزيزي بخمس سترات وبلايزرات مواتية لموسمي الخريف والشتاء ونترك التنسيق لك.

الأزرق لون “الرجلة”

البلايزر الازرق راقي جدا بلونه الرجولي وخامته الخفيفة ملائم للأيام المشمسة فوق تي شورت وجينز او سروال لاتوال من نفس اللون.

اناقة لندنية

بلايزر بطبعات المربعات الكبيرة أو برانس دي غال رائج جدا، خاصة إن تم ارتداؤه فوق كنزة من قطن او صويفة بياقة مرتفعة حسب درجة الحرارة.

يوميات رجل أنيق

البلايزر الجملي اختيار يصادق عليه اهل الذوق، إن كان كلاسيكيا او من التويد المهم اللون رائع لكن ليس لكل السحنات.

روك جزائري

السترة الجلدية مطلوبة في الخريف والشتاء في كل تجلياتها الريترو والروك والكلاسيكية. الرائج الآن السترة الجلدية المنسقة مع سروال جلدي أيضا لكن هذا التنسيق المبالغ فيه لا يلائم اسلوبنا .

الشياكة تنضح رجولة

البلايزر الأوفر سايز المتقاطع أو العادي لا يحتاج إلى تعريف، فهو يلائم السراويل العريضة و الجينز مع كنزة خفيفة ولما لا قبعة.

رجل بلا عقد

سترة الملازم بياقتها المرتفعة “حطة” خاصة بدرجات الرمادي والبني، التنسيق مع جينز أو سروال كلاسيكي مع بوتس ووشاح.